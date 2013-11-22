欧央行执委：欧元区未面临“失落的10年”

美元走强 市场在特朗普讲话后“超卖”
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透纽约11月21日 -欧洲央行执委亚斯穆森周四表示，欧元区并未面临日本1990年代那样“失落的10年”，并称改革将帮助支撑已经越来越稳健的经济复苏。
亚斯穆森指出，欧元区正很好地利用当前的10年，“从根源解决我们的问题”。
他呼吁欧元区建立银行业联盟，设立强有力的解决机制应对问题银行，并继续推进经济改革与更加紧密的政治一体化。
“最新的经济数据说明，欧元区正在复苏的道路逐步向前，但关于这条道路将通向何方仍存疑，”他在纽约发表演讲时称。
“一些评论人士认为，这条路太长太艰难，会让欧洲陷入‘失落的10年’，就像日本在1990年代曾经历过的那样。但我并不这么看，”他补充道。
亚斯穆森说，货币政策并不是欧元区结构性问题的解决之道，但他还表示“通过一段时期的调整维护物价稳定是关键。”
亚斯穆森并重申，欧洲央行手头仍有很多常规与非常规的措施来维持物价稳定，包括针对银行在该央行的存款收费。
他并补充道，欧元区经济复苏仍在逐步进行，失业率“高得无法接受”，但他说出口增长与内需改善将有助于2014年的经济增长。
关于明年的银行业压力测试，亚斯穆森表示，如果要赢得金融市场对该测试的信任，关键在于当局提前知道将如何应对银行资本短缺问题。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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