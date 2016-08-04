欧央行委员魏德曼称英国公投退欧未从根本上改变欧元区前景

英国央行总裁卡尼称英国经济越发依赖强劲的消费者支出
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透柏林8月4日 - 德国央行总裁魏德曼在周四刊出的采访中称，英国公投决定退出欧盟并未从根本上改变欧元区的前景。
“我的印象是退欧公投并未根本改变欧元区经济前景，”亦为欧洲央行管委会成员的魏德曼对德国时代周报说。
“虽然很可能出现小波折，但整体上向上的趋势还会持续，”他表示，并称现在还难以对未来价格走势的影响做出可靠预测。
魏德曼重申，随着时间推移，极宽松货币政策的效力将降低，而风险和副作用将加大。
“但是，需要指出的是，当前不确定性很明显，我们首先需要慢慢等待具体的经济指标出炉，才能更好地评估退欧投票的后果，”他对德国时代周报表示。(完)
(编译 汪红英/李春喜 审校 孙茉莉/张若琪)
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