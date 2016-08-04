欧央行委员魏德曼称英国公投退欧未从根本上改变欧元区前景

路透柏林8月4日 - 德国央行总裁魏德曼在周四刊出的采访中称，英国公投决定退出欧盟并未从根本上改变欧元区的前景。

“我的印象是退欧公投并未根本改变欧元区经济前景，”亦为欧洲央行管委会成员的魏德曼对德国时代周报说。

“虽然很可能出现小波折，但整体上向上的趋势还会持续，”他表示，并称现在还难以对未来价格走势的影响做出可靠预测。

魏德曼重申，随着时间推移，极宽松货币政策的效力将降低，而风险和副作用将加大。

“但是，需要指出的是，当前不确定性很明显，我们首先需要慢慢等待具体的经济指标出炉，才能更好地评估退欧投票的后果，”他对德国时代周报表示。(完)