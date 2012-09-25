欧央行官员称ECB新债券购买计划不违反欧盟法律

路透法兰克福9月25日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二表示,ECB的新购债计划不违反欧盟法律,完全符合ECB的职权范围.

德国画报周二报导称,ECB和德国央行的内部律师正在研究新计划的规模和存续时间,以至于不会违反欧盟条约.

诺沃特尼在与奥地利报纸Die Presse的网上聊天中写道,"从欧洲央行和我个人的观点来看,欧洲央行的行为完全符合其职责."他并称,"我认为购债计划没有违反欧盟法律."

亦为奥地利央行总裁的诺沃特尼强调新计划的严苛条件时称,"从这个意义上讲其不是规模无限制的计划."

他还表示,对公开欧洲央行月度政策会议记录的提议持谨慎态度.

诺沃特尼称,目前无需变动欧元区利率.(完)

--编译 王洋/王翔琼;审校 于春红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。