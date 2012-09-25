欧央行官员称ECB新债券购买计划不违反欧盟法律

CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透法兰克福9月25日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二表示,ECB的新购债计划不违反欧盟法律,完全符合ECB的职权范围.
德国画报周二报导称,ECB和德国央行的内部律师正在研究新计划的规模和存续时间,以至于不会违反欧盟条约.
诺沃特尼在与奥地利报纸Die Presse的网上聊天中写道,"从欧洲央行和我个人的观点来看,欧洲央行的行为完全符合其职责."他并称,"我认为购债计划没有违反欧盟法律."
亦为奥地利央行总裁的诺沃特尼强调新计划的严苛条件时称,"从这个意义上讲其不是规模无限制的计划."
他还表示,对公开欧洲央行月度政策会议记录的提议持谨慎态度.
诺沃特尼称,目前无需变动欧元区利率.(完)
--编译 王洋/王翔琼;审校 于春红
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