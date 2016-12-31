欧洲央行执委科尔称讨论货币政策正常化必须谨慎

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透法兰克福12月30日 - 欧洲央行执委科尔在接受德国一家报纸访问时称，央行未讨论结束资产购买计划的问题。不过，他表示，这迟早会在未来某个时点发生。
“目前还没有将资产购买规模削减至零的计划。欧洲央行管委会甚至没有讨论过这个问题。未来需要讨论货币政策正常化，但在启动讨论时需要谨慎，”他在接受证券报访问时说。这则访问周五刊登在证券报网站上。
他指出，欧元区仍面临欧洲和全球其它地区的不确定性带来的风险，这些不确定性可能阻碍投资和消费，从而损及区内经济。
“欧元区以外地区，美国的经济政策预计会有重大调整，尤其是财政政策。政策的调整可能给全球经济造成影响，无论是正面还负面影响，目前都很难评估，”证券报援引科尔的讲话报道称。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)