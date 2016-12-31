欧洲央行执委科尔称讨论货币政策正常化必须谨慎

路透法兰克福12月30日 - 欧洲央行执委科尔在接受德国一家报纸访问时称，央行未讨论结束资产购买计划的问题。不过，他表示，这迟早会在未来某个时点发生。

“目前还没有将资产购买规模削减至零的计划。欧洲央行管委会甚至没有讨论过这个问题。未来需要讨论货币政策正常化，但在启动讨论时需要谨慎，”他在接受证券报访问时说。这则访问周五刊登在证券报网站上。

他指出，欧元区仍面临欧洲和全球其它地区的不确定性带来的风险，这些不确定性可能阻碍投资和消费，从而损及区内经济。

“欧元区以外地区，美国的经济政策预计会有重大调整，尤其是财政政策。政策的调整可能给全球经济造成影响，无论是正面还负面影响，目前都很难评估，”证券报援引科尔的讲话报道称。(完)