独家：消息人士称欧央行6月会议将讨论放弃需要时进一步刺激的承诺

路透法兰克福5月30日 - 四名了解欧洲央行讨论情况的消息人士对路透表示，央行决策者在6月8日开会时可能对经济抱持一种更加正面的看法，甚至会讨论放弃一些在有需要时出台进一步刺激政策的承诺。

消息人士称，在经济增长明显上了一个台阶后，利率制定者准备承认这种改善，在央行会后发布的公开声明中放弃长期以来使用的“下行风险”措辞，转而称风险大致平衡。欧元区全年的经济增长指标都好于预期。

但消息人士对于欧洲央行应该以多快速度调整政策、包括政策指引仍看法不一。他们补充称，欧元区二线国家担心，该央行若突然改变措辞，可能引发市场震荡，从而弄巧成拙。

“在法国大选后，政治风险明显减弱，经济指标基本正面，因此已经是时候承认这一点了，”一位不愿具名的欧洲央行管理委员会成员说。

通过数年来实施特别刺激举措击退通缩威胁后，欧洲央行内部的讨论焦点正转向政策正常化的步伐问题；温和派希望小步前进，而保守派人士则担心欧洲央行可能错失机会，从而不得不在更晚时采取更为激烈的举措。

“与长期的危机相比，环境向好的时间相对较短，”另一位消息人士称。“让重大政策调整基于如此短期的向好势头，是不负责任的做法。”

6月8日会议讨论的热点之一可能是，该行是否应当悉数或部分放弃其所谓的宽松倾向。宽松倾向即把利率长期维持在当前或更低的水平，以及在经济前景恶化的情况下增加资产购买量的承诺。

虽然许多投资者期待这方面的决定，但消息人士称这还很不确定。

“这将是我们第一次讨论此事，因此我认为不一定会做出决定，”另一位消息人士称。

欧洲央行总裁德拉吉其实已在周二暗示会谨慎行事，称由于基础通胀疲弱，他确信仍需要“大量”的货币政策支持。

将于周三出炉的通胀数据料将显示，整体和基础物价增长双双表现低迷，从而有望舒缓欧洲央行的压力。

欧洲央行未予置评。

尽管欧洲央行的决定需要简单多数的支持，但并不总是投票表决，通常都是在完全或接近一致的情况下作出决定。

**渐进主义**

决策者意见相左的情况，甚至在六位执委之间也变得明显，使得德拉吉盟友们的立场泾渭分明。

欧洲央行首席经济学家普雷特警告称，即便是渐进式的改变措辞也可能传达出强烈讯号；副总裁冈斯坦西欧则主张，欧洲央行不宜过早撤除刺激举措，晚一些比较好。

但央行执委科尔指出，过于偏向渐进主义可能导致市场稍晚出现更大幅修正，凸显出市场预期与央行政策指引脱节的风险。

“大家都知道我们不会降息，所以正式承认这一点，应该不致掀起波澜，”一位消息人士说。“当你发出的讯号与市场预期大相径庭时，就会面临可信度问题。我们还不至于如此，但存在这一风险。”

如果不提及进一步降息，恐怕将刺激欧元汇价攀升。而欧元兑美元自4月中以来已上涨超过5%，继续升值将带来问题。

虽然欧洲央行并没有设定汇率目标水平，但欧元再上涨将伤害到二线国家的出口商，并压低通胀预期。

不过，若是不提及增加资产购买，则可能导致收益率上升，这也令人忧心，因为央行已强调对于债务可持续性的担忧加深。该央行还将面临意大利的政治不确定性，这一担忧在该国今年稍晚或明年初进行选举之前将难以消退。(完)