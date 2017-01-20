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国际财经 | 2017年 1月 20日 星期五 17:03 BJT

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早

路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。

“QE(量化宽松)不会永远持续，”科尔在瑞士达沃斯参加世界经济论坛的间隙表示。“现在开始讨论缩减规模太早了。”

欧洲央行周四维持货币政策不变，希望看到增长和通胀出现进一步改善。央行12月决定，从4月起将每月购债规模削减四分之一至600亿欧元，但计划期限延展至2017年底。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王洋)

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