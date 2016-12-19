ECB管委连恩称欧元区将从债务危机中复苏且利率将正常化

路透都柏林12月17日 - 欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)周六对爱尔兰一家报纸表示，货币经济学在欧元区并未失效，欧元区从债务危机中逐步复苏，将允许利率最终正常化。

但同时担任爱尔兰央行总裁的连恩表示，经济复苏和利率正常化需要耐心。

“我认为我们会看到持续的复苏，但债务危机的性质就是，复苏可能非常缓慢，”连恩接受报纸Irish Independent专访时表示。

“但...我并不认为货币经济学已经打破，我认为这些基本规律仍发挥作用，基本上随着欧洲经济复苏，利率就会正常化，经济也会正常化。”

欧洲央行执委普雷特周五承认资产购买计划迄今产生的效果令人失望，但表示经济增长在加速。

连恩表示，欧元区个别经济体仍让人担忧。

“我们必须对主权债可持续性相关的问题保持警惕，我认为该问题目前正以不同方式得到管控，但仍令人担忧，”连恩指出。

连恩说，爱尔兰央行面临的最大挑战就是应对英国退欧带来的后果。(完)