欧央行执委科尔：近期数据显示无需进一步降息

* 通胀虽下降,但步伐缓慢

* 金融市场较几周前平静

* 欧元波动和信心达到转折点

路透西岸地区拉马拉9月23日电---欧洲央行(ECB)执委科尔周日表示,近期经济和通胀数据不支持再度降息,并称市场信心正在恢复.

欧洲央行7月将主要再融资利率调降至0.75%的纪录低位,随後下调了欧元区经济预估,令一些分析师认为未来几个月欧洲央行将再次降息.

"在目前这个关键时刻,我认为是否应该再次降息仍然没有定论,"科尔在出席一场巴勒斯坦经济论坛时这样向记者表示.

"就近期经济数据和通胀情况来看,没有绝对明显的理由必须再次降息.对我们来说,最终最重要的还是通胀趋势,"他说.

科尔表示,尽管今明两年欧元区经济成长将"十分疲弱","通胀将下降,但步伐会相对缓慢...因此欧元区通胀数据具有韧性."

欧洲央行本月稍早表示,如果陷入债务困境的欧元区国家申请欧盟和国际货币基金组织(IMF)救助,欧洲央行将买入这些国家的公债.此後金融市场一直上扬.

科尔表示,"金融市场的情况要比几周前平静许多."

"从信心和波动性,以及欧洲金融市场的紧张程度来看,出现了转捩点,而这必须被纳入评估,"他并称.

他表示,如果各国政府坚持政策改革路线并强化治理,他"确信危机将会被克服".

*负利率*

如果欧洲央行真的进一步调降其主要再融资利率,问题将会是其是否也会下调目前为零的存款利率.如果下调,意味着届时其实际上将对存放隔夜资金的银行收取费用.

科尔表示,理论上有可能把欧洲央行的存款利率降至零以下,但这麽做可能不会有利於市场的所有方面,在做出决策前必须要考虑到所有论点.

科尔称,"各个市场领域能否都可以在负利率下运作,情况并不明显,因此存款利率进一步调降的效果可能会有一些限制."

"没有做出任何决定.理论上存在这种可能性,但要非常小心评估其利弊."(完)

--编译 梁睿雪/戴素萍;审校 张涛

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