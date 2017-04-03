欧洲央行执委科尔称应为利率上升做好准备

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透巴黎4月3日 - 欧洲央行执委科尔周一称，各国政府及其他经济环节需做好准备，面对借贷成本终结数年创纪录低位、转而上升的局面。
“很明显，金融业及其他经济环节，尤其是政府，必须要(为利率上升)做好准备，”科尔在巴黎一次金融会议上表示。
“我希望欧元区各国政府了解，利率不会一直维持在当前水准，”科尔并称。
科尔还表示，欧洲央行采取的负利率作为一项货币政策工具，一直在发挥作用，但这种措施不应维持太长，因为存在弱化银行的风险。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
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