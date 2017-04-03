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国际财经 | 2017年 4月 3日 星期一 17:02 BJT

欧洲央行执委科尔称应为利率上升做好准备

路透巴黎4月3日 - 欧洲央行执委科尔周一称，各国政府及其他经济环节需做好准备，面对借贷成本终结数年创纪录低位、转而上升的局面。

“很明显，金融业及其他经济环节，尤其是政府，必须要(为利率上升)做好准备，”科尔在巴黎一次金融会议上表示。

“我希望欧元区各国政府了解，利率不会一直维持在当前水准，”科尔并称。

科尔还表示，欧洲央行采取的负利率作为一项货币政策工具，一直在发挥作用，但这种措施不应维持太长，因为存在弱化银行的风险。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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