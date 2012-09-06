国际油价收升 因美国原油库存减少且ECB推出新购债计划

* EIA称上周美国原油库存减少743万桶

* ECB购债计划支撑油市和股市

* 关注周五公布的美国8月非农就业报告

路透纽约9月6日电---原油价格周四收升,但脱离日内高位,因上周美国原油库存减少,美国就业数据强劲及欧洲央行公布购债计划,这些因素支撑油价.

美国原油和布兰特原油的涨势在结算前减弱,且在盘後交易中由升转跌.

美国能源资料协会(EIA)公布,美国一周原油库存减少743万桶,至3.571亿桶,预估为减少530万桶.美国一周汽油库存减少233万桶,至1.9889亿桶,预估为减少340万桶.美国一周馏分油库存增加99.3万桶,至1.2708亿桶,预估为减少190万桶.

上周美国原油库存减少并不令人意外,因飓风艾萨克吹袭美国,令原油进口和墨西哥湾的原油生产受到影响,不过,原油库存跌幅多於预期.

欧洲央行周四同意推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本,抑制欧债危机恶化.

民间就业服务机构ADP称,8月美国民间就业人数增幅为3月来最大,且另一份政府报告显示上周初请失业金人数下跌,燃点了美股的升势,推升标普500指数.SPX至2008年5月来的最高水平.

如果ADP民间就业人口数据预示周五出炉的8月非农就业报告强劲,将可能推高美元,且降低美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松政策的可能性.

美国10月原油期货小升0.17美元,结算价报每桶95.53美元,重回200天移动均线切入位96.63美元之下.美国原油稍早触及97.71美元,较8月27日的日内高位低0.01美元.

在盘後交易中,美国原油跌至95美元以下的日内低位.

10月布兰特原油期货上涨0.40美元,结算价报每桶113.49美元,盘中高见115.15美元.布兰特原油在盘後交易中震荡下行,跌至每桶113美元以下.

美国原油和布兰特原油的总成交易量较30天均值高出33%.

美国RBOB汽油期货上涨逾1%,结算价报每加仑2.9910美元,盘中一度上升至3美元以上.

取暖油期货攀升0.8%.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 95.53 0.17 0.2% 94.59 97.71 311,212 233,044

11月原油 95.85 0.16 0.2% 94.92 98.00 78,555 68,463

10月RBOB汽油 2.9910 0.0412 1.4% 2.9577 3.0203 54,052 47,274

11月RBOB汽油 2.8779 0.0245 0.9% 2.8625 2.9138 36,663 22,803

10月取暖油 3.1425 0.0249 0.8% 3.1213 3.1719 57,647 56,161

11月取暖油 3.1425 0.0229 0.7% 3.1253 3.1717 29,941 19,858

ICE合约

10月布兰特 113.49 0.40 0.4% 112.63 115.15 223,990 229,600

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 671,944 494,973 497,106 1,535,401 -3,578

汽油 135,199 102,490 131,567 283,195 -629

取暖油 158,862 122,568 134,791 336,132 5,948(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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