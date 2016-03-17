德拉吉的火箭炮 全球央行筹码用尽了--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月17日出版的当期「老谢开讲」专栏)

从二○○八年的金融海啸以来，央行的救市一直都是核心焦点，而救市的手段不外乎四招，一是降息，利率连续下调，最后可能趋近于零，就像美国的联准会（Fed）基准放款利率，最后的利率底线是○至○．二五％，而利率到了降无可降的地步时，下一招就是量化宽松，也就是所谓的量化宽松货币政策（QE）。

以美国联准会为主的QE是金融海啸以来的主旋律，日本、欧洲央行都快速加入QE行列，央行购债，以印钞票的手段救市成了主流，若QE的效力也使不上力了怎么办？第三招是负利率，目前宽松负利率的国家从丹麦、瑞士、瑞典，到欧洲央行，今年连日本银行也跟进，但瑞士的负利率已降到○．七五％，然而，通缩问题仍持续恶化。

最近英国《经济学人》建议，假如央行这三招都无效，乾脆开直升机，直接从空中撒钱，这次欧洲央行六招齐出，几乎已覆盖了所有央行救市法宝，有人形容这是德拉吉的「火箭炮」。

**德拉吉出重手，救市招数全用尽**

这次欧洲央行（ECB）救市有别于去年十二月「虚晃一招」，近日欧洲央行出手力道之大，远远超过市场预期，欧洲央行总裁德拉吉连续出六招，包括降准、存款及隔夜贷款利率齐减，还扩大买债规模，并且将企业债纳入购买范围，而且再推长达四年的超低利息借款，基准的再融资利率意外地从○．○五％降至零，也相应将隔夜贷款利率调低到○．二五％，同时一如预期，存款利率从负○．三％降至负○．四％。欧洲央行同时扩大量化宽松计画，把每日购债规模从六○○亿欧元拉高到八○○亿欧元的规模，并且把以欧元计价的企业债纳入购买范围，这是欧洲央行堪称是史上规模最大的救市行动。

不过最令市场惊叹的是，欧洲央行宣布会在六月推出新一轮的「定向长期再融资操作（Targeted Longer-Term Refinancing Operations），简称TLTRO II」，共计四次，长达四年，这项宽松措施可能到二○二一年，届时德拉吉可能已经离职了。

这个四年期定向长期信贷，等于直接把钞票送到企业手上，不靠银行体系，这一招形同以直升机直接撒钱，要评价这次欧洲央行撒钱的威力有多大？TLTRO II是核心关键，今年元月的黑天鹅效应，全球金融市场的恐慌动荡，很重要原因是源自中央银行已到「弹尽援绝」的疑虑，低利率让银行获利受损，一般民众囤积现金，更加不敢消费，这也是日本宣布实施负利率以后，日经指数一度暴跌三千多点的原因所在。

这次TLTRO II可让银行以基准放款利率，即利率为零，向欧洲央行无息借款，在符合贷款条件后，利率可由贷款利率降到存款利率，如果按照负○．四％来计算，这等于是欧洲央行补贴借钱给银行，奖励信贷，银行借贷规模与资产负债表上的贷款挂钩，因此，积极向实体经济放贷的银行将获得更多资金与回报。

欧洲央行祭出这一新招，某种程度上可纾解负利率对银行体系造成的新冲击，同时欧洲央行出重手，也让未来这一周美国联准会的议息大会不敢「轻举妄动」。这一周美国联邦公开市场委员会政策会议（FOMC）不加息已在市场预期中，若是FOMC逆向升息，可能造成美元飙升，重创美国企业盈利，甚至重创全球金融市场的后果，所以，德拉吉出了重手，也把下一次压力蔓延到四月及六月。

德拉吉对第二轮的TLTRO寄予厚望，并且预计「第二轮的TLTRO会得到非常大规模的利用」，背后正反映德拉吉希望这一轮TLTRO对欧洲银行注入更多流动性，减低欧洲银行业风险。早在一四年欧洲央行就推出首轮TLTRO，银行向实体经济投放的贷款可向欧洲央行借入资金，并为银行系统注入大量流动性。

**央行暗示，〞愿长期提供低成本资金〞**

欧洲银行在欧洲央行的额外存款由去年三月左右急增，目前已达七千亿欧元，已成欧洲银行大型防震垫，吸收坏帐及抵抗银行系统可能出现的风险。这次第二轮的TLTRO明显释放出欧洲央行愿意长期向市场提供低成本资金的讯号，同时减轻负储蓄率对银行业不利的影响。

欧洲央行允许商业银行把从TLTRO借来的资金存起来，成为额外存款，利率在零，甚至是正值，这也意味了商业银行将可以再度从一些隔夜存款中获利，藉以抵销欧洲银行盈利被负利率侵蚀的压力。

Market Watch引述摩根大通报告指出，降息通常会刺激股价上涨，但当利率变成负数，最终可能对股市造成反效果，日前全球有五个地方实施负利率，在政策宣布后，丹麦股市上涨二二．四％，瑞典上扬○．八％，但是欧元区下跌四．六％，日本跌六．七％，瑞士跌九％，这显示央行手段用尽，金融市场仍旧不买单。

**负利率冲击债市，泡沫愈来愈严重**

但负利率冲击债市尤大，债市大泡沫愈来愈严重，尤其是对国债市场冲击很大。到二月底为止，欧洲已有超过三兆欧元的国债孳息变成负数，这当中又以日本、欧洲的冲击最大，德国及日本的中短年期国债孳息全部落入负数区，其中日本占七成，也就是大约有六○○兆日圆的国债在负殖利率区交易，三月日本银行更一度以负○．○二四％拍卖十年期二．二兆日圆国债，用白话文来说，就是投资者贴钱让日本银行借钱，虽然有的投资人可透过债券互换来赚取正报酬，但是债市泡沫的累积也愈来愈大。

目前德国七年期国债殖利率全是负数，十年债殖利率只有○．二九六％，法国六年债以下也是负值，十年债息也只有○．五七三二％，日本十年债以下全是负值，十年债殖利率是负○．○五三％，三十年期债券殖利率也只有○．七四六％，最近连义大利三年期以下债券殖利率也变负值。

日本及欧洲央行全力营造负利率的有利环境，对实体经济改善费尽千辛万苦，但是看起来收到效果不大，最近中国面对减产行动，反而带来意外效果。

例如，两会期间，中国发改委宣示未来三到五年内减产一至一．五亿吨钢铁产量，重组产能三亿吨；同时也宣布煤产能减五亿吨，退出重组产能五亿吨，这促使全球原物料价格急速反弹。铁矿石最低每公吨跌到三十八．三美元，在欧洲祭出ＱＥ之前，三月七日铁矿石单日大涨一九．四七％，二月以来累积涨幅达三○．二％。不锈钢原料的锌价从低点反弹六六．四％，镍、铝、铜等大约有二至三成的弹幅。

中国愿意面对产能过剩，直接从供给面下手，这也使得跌势一蹶不振的波罗的海乾散货指数（BDI）从二九○点弹升到三九三点，一口气上扬三五．五％。

而减产效应最显着的是原油，在俄罗斯、沙乌地阿拉伯宣布冻产之后，页岩油厂商也承诺减产，而德州原油从二十六．二一反弹到三十九．○一美元，北海布兰特原油也从二十七．一拉升到四十一．一八美元，油价强弹五成，也让产油国财政、页岩油气厂商借贷压力减轻，银行业的不良贷款压力纾解，全球股汇市都出现显着变化。

很多新兴国家都出现股汇市双涨局面，今年巴西股市元月大跌六．七五％，二月上涨五．九一％，三月已累积一四．一九％的涨幅，巴西股市成了今年闪亮的黑马。

巴西币更是从四．三四四拉升到三．五六七，这样的股汇市双涨局面，令人刮目相看，今年很多原物料生产国在这一波纷纷出现了化学效应。

例如，铁矿石弹升六成，澳币今年已从○．六八兑一美元弹升到○．七五；一度急贬到十七．四三七兑一美元的南非币，最近回升到十五．五；加币也从一．四六回升到一．三二；印尼盾也从最低的一四七九三回升到一三一○○。过去两年这些受困原物料的新兴国家终于有喘一口气的机会。

**德拉吉明确宣示，「不会再进一步降息」**

从这个现象来看，央行救经济的角色已到「有时而尽」的地步，各国该是面对实体经济的时候，不管是降息、QE、负利率，甚至直升机撒钱，用货币手段救市有一定局限，反而是回头重组产能比较实在，像中国政府在温家宝时代四兆元人民币救市，造成资金炒房、炒股，胡乱投资的现象，这是中国经济面临停滞的关键。习近平主导的一带一路只是要消化中国过剩产能，但那是需要时间，还是直接面对过剩产能，重组产能比较实在。

德拉吉在射出火箭炮之后，也宣示欧洲央行不会再进一步降息，这应该是很明确的讯号。货币手段走到尽头，只得回头重组过剩产能，全世界可能要先经过收敛的巩固整顿，实体经济在回复秩序，产业得到平衡后，才能重现曙光，面对出口衰退，GDP的低成长或负成长，可能大家要平常心。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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