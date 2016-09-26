欧洲央行考虑即时支付全天候实时结算的必要性--执委会成员莫尔许

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透法兰克福9月26日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周一称，欧洲央行在考虑是否应允许进行全天候的即时支付结算。
“管委会已决定对市场参与者发起一项调研，并对调研进行严密监控，研究是否有必要将一部分常规结算服务的结算运营时间扩展为24/7/365模式，以实现即时支付的实时结算， ”莫尔许说道。
他补充称，欧洲央行还将考虑有无必要建立一个统一的欧元区系统，来更有效管理用以从欧元区各央行进行借贷的抵押资产。(完)
(编译 王琛；审校 刘秀红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。