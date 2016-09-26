欧洲央行考虑即时支付全天候实时结算的必要性--执委会成员莫尔许

路透法兰克福9月26日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周一称，欧洲央行在考虑是否应允许进行全天候的即时支付结算。

“管委会已决定对市场参与者发起一项调研，并对调研进行严密监控，研究是否有必要将一部分常规结算服务的结算运营时间扩展为24/7/365模式，以实现即时支付的实时结算， ”莫尔许说道。

他补充称，欧洲央行还将考虑有无必要建立一个统一的欧元区系统，来更有效管理用以从欧元区各央行进行借贷的抵押资产。(完)