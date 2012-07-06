多国央行相继宣布放宽货币政策

中国央行、欧洲央行及英国央行周四在一小时内相继宣布放宽货币政策，显示其对全球经济的警戒级别升高。欧洲央行总裁德拉吉否认这是全球央行的联合行动。此番行动後，美联储在7月31日-8月1日的会议上将采取何种举措将受到更多的关注，日本央行也将於下周举行会议。 路透