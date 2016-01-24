欧洲央行管委诺沃特尼称中国的货币政策目标太高

路透维也纳1月22日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五表示，中国在货币政策方面的目标太高。

自年初以来，人民币贬值撼动金融市场。一些投机客认为，中国每日人民币汇率中间价走势可能为3月或4月贬值埋下伏笔。

诺沃特尼表示，中国一直在同时追求三大金融目标，即汇率稳定、独立货币政策和资本自由流动，但实际上不管什么时候，只能同时实现其中两个目标。

他在维也纳对经济记者俱乐部表示，“我们认为迈向资本自由流动的趋势再度减弱，一大隐忧来自中国方面，人民币汇率将会开始进一步大幅贬值。”

“这当然会对许多国家产生严重影响。”

认为中国会让人民币贬值的投机客通过人民币远期离岸市场押注，他们预期3月或4月的贬值走势会更明显。

他们表示，中国每日人民币汇率定盘展现的趋势，以及人民币疲势与去年8月末人民币意外贬值之前那几天的模式非常相像。

对中国经济减速的担忧已经导致本月全球市场下跌，不过诺沃特尼表示，跌幅有些过度。

“股市和汇率有反应过度的倾向，因此我认为这次就是反应过度，”他说，并称中国实体经济正在进行结构性转变，工业在经济中占比下降。

**通缩压力**

人民币贬值就像油价下跌一样，会推低西方国家的通胀压力，因为中国制造的商品将变得更廉价。

诺沃特尼称，油价崩跌有可能把欧元区拖入通缩。

“未来几季很有可能有几个月的时间通胀率将处于负数，”诺沃特尼表示。

“这还要看油价如何走，”他说，并称油价推低了工业品成本，但在服务业领域，预计成本可能有些上升，因为薪资与经济改善势头不符。

他拒绝详细说明欧洲央行总裁德拉吉周四所表达的立场，即经济增长和通胀前景减弱将促使欧洲央行在3月重新审视政策立场，但诺沃特尼表示这个立场是大家一致认可的。(完)