欧央行与人行签订货币互换协议

路透法兰克福10月10日 - 欧洲央行(ECB)和中国人民银行签订双边货币互换协议，将各自反复互换人民币和欧元。

以下是欧洲央行周四公布的声明稿：

欧洲央行和中国人民银行签订双边货币互换协议

* 互换额度最高为3,500亿元人民币和450亿欧元

* 协议有效期为三年

* 从欧元区角度看，作为流动性工具备用措施

欧洲央行与中国人民银行同意，签署一双边货币互换协议，从彼此买进与回购人民币和欧元。该协议有效期为三年，中国央行向欧洲提供人民币的最大规模是3,500亿人民币，欧洲央行向中国提供欧元的最大规模是450亿欧元。

这次互换协议签署的背景是，中欧双边贸易和投资快速增长，另外也是为了满足确保金融市场稳定的需求。

从欧元体系的角度来看，互换协议旨在作为一项备用流动性工具，同时确保区内银行可持续获得人民币供应。互换协议是在欧元体系层面上设立，并经由欧元区各国家央行，面向欧元体系内的所有交易对手。在适当时候，欧洲央行管理委员将讨论此备用流动性工具的技术实施方式，以及如何传达上述技术方式。(完)

(编译 隋芬; 审校 王洋)

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