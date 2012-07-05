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国际财经 | 2012年 7月 6日 星期五 06:46 BJT

欧洲央行下调指标利率25个基点至0.75% 并下调隔夜存款利率至零

路透法兰克福7月5日电---欧洲央行(ECB)周四宣布下调指标利率至0.75%的纪录低位,并下调存款利率至零水准,以帮助应对欧债危机.

欧洲央行将隔夜存款利率调降至零,实际上鼓励银行之间进行隔夜拆借.隔夜贷款利率也降至1.50%.(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

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