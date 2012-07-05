欧洲央行下调指标利率25个基点至0.75% 并下调隔夜存款利率至零

调查：俄罗斯经济2017年有望复苏 结束连续两年萎缩局面
路透莫斯科2月28日 - 周二公布的一项路透调查显示，俄罗斯经济今年有望恢复增长，受消费者需求及投资回升提振，同时预计通胀维持低位且卢布持稳。
路透法兰克福7月5日电---欧洲央行(ECB)周四宣布下调指标利率至0.75%的纪录低位,并下调存款利率至零水准,以帮助应对欧债危机.
欧洲央行将隔夜存款利率调降至零,实际上鼓励银行之间进行隔夜拆借.隔夜贷款利率也降至1.50%.(完)
--编译 王兴亚;审校 王洋
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