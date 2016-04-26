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国际财经 | 2016年 4月 26日 星期二 16:20 BJT

德国议会计划邀请欧洲央行总裁就货币政策作证--消息

路透柏林4月26日 - 联合政府消息人士周二向路透表示，德国议会打算邀请欧洲央行总裁德拉吉就该行的超低利率及扩张性货币政策作说明。

与欧洲、预算暨财政委员会成员的会议将在夏季休会后召开，夏季休会将在9月5日结束。

一名欧洲央行发言人并未立即就此置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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