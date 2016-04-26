德国议会计划邀请欧洲央行总裁就货币政策作证--消息

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透柏林4月26日 - 联合政府消息人士周二向路透表示，德国议会打算邀请欧洲央行总裁德拉吉就该行的超低利率及扩张性货币政策作说明。
与欧洲、预算暨财政委员会成员的会议将在夏季休会后召开，夏季休会将在9月5日结束。
一名欧洲央行发言人并未立即就此置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。