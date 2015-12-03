焦点：欧洲央行可能要打组合拳 向政策未知领域更进一步

路透法兰克福12月3日 - 为应对持续低迷的通胀，欧洲央行料将在周四进一步放松货币政策，打出可能包括下调存款利率和扩大资产购买计划的政策组合拳。

欧洲央行曾承诺采取一切必要举措“尽快”提升通胀率，现在眼看就要采取行动了。投资者只是在猜测，在这个超长的、有时还备受争议的备选政策清单中，央行会作何选择。

央行讨论中的建议多种多样，既有延长量化宽松这种主流举措，也有更为极端的想法，比如实施两级存款利率，以惩罚银行业者在央行存放过多现金，而非放贷以促进增长进而提升通胀的行为。

但在希望达成共识的欧洲央行管理委员会面前，多数提议都会遇到些阻力，这将使央行总裁德拉吉很难继续发扬他的优良传统--说得好，做得更好。

以管委会中两位德国委员为首的宽松政策批评派称，欧洲经济复苏正日趋强劲，通胀徘徊在近零水平的最大原因是油价下跌，而石油降价对经济成长有利，因为会让家庭有更多钱用于支出。

的确，上月欧元区企业活动加快至2011年中期以来最快，第三季经济1.6%的增幅也颇为可观，放贷速度提至四年来最快。

但预料中的美联储升息，加大了欧洲央行决策的复杂程度。虽然美国12月升息几乎人尽皆知，但本周制造业数据意外疲弱，给联储的升息道路带来了新的疑虑。

不过，包括首席经济学家普雷特在内的欧洲央行高级官员全力关注通胀问题，警告通胀若再度错失目标，有可能损害央行的公信力，并减弱货币政策的效果。

他们主张，即使说油价是问题的一部分，但扣除能源价格的核心通胀率也只有目标水平的一半，这暗示一旦原油价格下跌这种一次性影响过去，通胀也不会反弹。

实际上，路透调查访问的分析师预期，ECB将把2017年通胀率预估由1.7%降至1.6%，低于央行的接近但不到2%的目标水平，这暗示通胀率可能超过四年低于目标水平。

ECB将在1245GMT公布利率决定，德拉吉将在1330GMT的记者会上宣布新的经济预测，以及非利率措施。

**节省一些弹药**

虽然ECB不以汇率作为政策目标，但可能需要采取行动，保持欧元兑美元和英镑疲软。欧元最近的下跌将长期通胀预期提升至今年中期以来的最好水平。

“虽然ECB当前的量化宽松计划还没有实施一半，央行认为有必要传递出进一步宽松信号的主要原因，是希望阻止欧元升值，”SEB在报告中说。

“货币走软一直是经济复苏背后的重要推动力，英国央行对于升息犹豫不决，已经将升息决定进一步推后，因此欧元反弹是一个风险，”报告称。

欧洲央行过去提供太过清晰的前瞻性指引，从这一错误经验学到教训的话，欧洲央行可能无限期延长资产购买，仅删除计划的截止日期但不给出新期限，央行并可能下调存款利率，而且也不提供利率底部的预估。

根据Barclays Research估算的数据，若是调降存款利率，德国银行业所受影响可能最大，因他们有将近1,600亿欧元超额现金存放在欧洲央行或德国央行。

该项数据显示，法国和荷兰银行业各自存放了逾1,000亿欧元的超额现金。而爱尔兰、西班牙及意大利各有不到200亿欧元。

经济前景改善表明欧洲央行可省下一些弹药留待日后再用，特别是有信贷增长达四年高点等在内的亮眼数据支撑。

“我们认为，欧洲央行应该保留几手，在12月坚持仅小幅调降10个基点，并且维持(诸如两级存款利率之类的计划)以防范通胀前景进一步恶化的可能，”法国农业信贷银行(Credit Agricole) (CAGR.PA)称。

“如果欧洲央行想让市场意外，它可能直接表态无限的量化宽松(QE)，并舍弃任何时间框架。”该行称。(完)