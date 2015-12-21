若有必要 欧洲央行将长时间维持宽松货币政策--普雷特

路透法兰克福12月21日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特在接受比利时一家报纸采访时表示，考虑到新兴经济体成长放缓等风险，因此只要有必要，ECB将一直维持宽松的货币政策。

ECB在本月稍早调降了存款利率，并延长了买债计划的期限，旨在将欧元区目前近零的通胀率提高到近2%的目标水准。

“只要有必要，ECB就会维持宽松货币政策。没有具体的时间期限，这个宽松时间将非常长，”普雷特对La Libre Belgique报纸表示。

“新兴经济体成长放缓带来额外风险，对欧元区而言风险非常大。此外，受产出过剩和极高失业率的影响，制造业物价也面临下跌压力。”

他还指出，不能单单依赖ECB，政府也要在他们的职责范围内尽责。“...人们对于ECB期望过高，如果每次我们采取行动，其它方面却拖后腿。我们在公共财政方面没看到很大努力。”(完)