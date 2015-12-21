若有必要 欧洲央行将长时间维持宽松货币政策--普雷特

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透法兰克福12月21日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特在接受比利时一家报纸采访时表示，考虑到新兴经济体成长放缓等风险，因此只要有必要，ECB将一直维持宽松的货币政策。
ECB在本月稍早调降了存款利率，并延长了买债计划的期限，旨在将欧元区目前近零的通胀率提高到近2%的目标水准。
“只要有必要，ECB就会维持宽松货币政策。没有具体的时间期限，这个宽松时间将非常长，”普雷特对La Libre Belgique报纸表示。
“新兴经济体成长放缓带来额外风险，对欧元区而言风险非常大。此外，受产出过剩和极高失业率的影响，制造业物价也面临下跌压力。”
他还指出，不能单单依赖ECB，政府也要在他们的职责范围内尽责。“...人们对于ECB期望过高，如果每次我们采取行动，其它方面却拖后腿。我们在公共财政方面没看到很大努力。”(完)
(编译 高琦 审校 王兴亚)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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