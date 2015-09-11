欧洲央行将在必要时扩大刺激规模--首席经济学家普雷特

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福9月10日 - 欧洲央行执委、首席经济学家普雷特重申了该行支持经济的决心，并呼吁政府实施改革以提振信心。
“欧洲央行管理委员会将密切关注中期通胀前景所面临的风险，”普雷特在荷兰举行的一次会议上表示。
“(欧洲央行)已强调了其采取行动的意愿和能力...特别是，资产购买计划拥有足够的灵活性对其规模、组成和期限进行调整。”
在提到经济改革的必要性时，普雷特说：“货币政策要想发挥全面的效力...必须辅之以能够帮助消除对欧元区前景的负面看法，并吸引更多投资的政策。”(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。