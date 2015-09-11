欧洲央行将在必要时扩大刺激规模--首席经济学家普雷特

路透法兰克福9月10日 - 欧洲央行执委、首席经济学家普雷特重申了该行支持经济的决心，并呼吁政府实施改革以提振信心。

“欧洲央行管理委员会将密切关注中期通胀前景所面临的风险，”普雷特在荷兰举行的一次会议上表示。

“(欧洲央行)已强调了其采取行动的意愿和能力...特别是，资产购买计划拥有足够的灵活性对其规模、组成和期限进行调整。”

在提到经济改革的必要性时，普雷特说：“货币政策要想发挥全面的效力...必须辅之以能够帮助消除对欧元区前景的负面看法，并吸引更多投资的政策。”(完)

(编译 汪红英；审校 张荻)

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