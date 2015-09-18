焦点：货币市场仍认为欧洲央行有可能再度降息

图为今年11月将启用的新版欧元现钞。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透伦敦9月17日 - 一年前，欧洲央行总裁德拉吉说欧洲央行利率已经触底，但如今欧元区货币市场认为再次降息的可能性不小。

银行间拆款利率偏低，进一步凸显欧美货币政策分歧。

分析师估计，市场认为欧洲央行再次降息的机率约为20%。但就连这种方向看法，也显示出市场对于德拉吉政策指引的异常不信任。

这种新的市场看法倾向，是基于尽管欧洲央行启动1万亿欧元的购债以向经济注入资金，但通胀前景仍疲弱。

而且，在欧洲央行上次会议上，德拉吉显示出不排除扩大量化宽松计划。副总裁冈斯坦西欧在接受路透专访时表示，欧洲央行仍有增加资产购买的空间。但没有任何决策官员暗示过会有新的利率调整。

市场认为，在削弱欧元币值方面，将存款利率从当前负20基点的水准下调，可能比扩大QE更加有效。欧元最近数月再次上涨，使通胀率维持在零左右。

“有可能下调存款利率，”巴克莱首席欧洲分析师Antonio Garcia Pascual表示，并称更可能的情景是欧洲央行只扩大购债规模。

“下调存款利率可能在欧元升值的背景下发生，欧洲央行不乐见欧元升值，因这不利于通胀、出口和欧元区复苏。”

影响欧元走势的因素非常复杂，超出了欧洲央行货币工具的能力范围。

不过，图表显示欧洲央行2014年6月将隔夜存款利率降至负值后，欧元兑美元在随后三个月贬值了5%。

去年9月欧洲央行再度降息，会后德拉吉表示，利率“处于下限，不再存在技术调整的可能”。这导致欧元在随后三个月内进一步下跌5%。

相较之下，比起六个月前启动量化宽松时的水准，欧元目前升值了8%。

**降息可能性**

分析师称，对调降存款利率的预期，目前反映在欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)远期走势。

一个月期Eonia利率的六个月至一年远期水准低于负18基点，欧洲央行目前的存款利率为负20基点。

Eonia即期利率与存款利率之差从未有过如此之低。过去两年的利差平均为8个基点，偶尔曾缩窄至4-5个基点。

摩根士丹利欧洲利率策略师Alexander Wojt认为，一开始的利差为5个基点，暗示对六个月后欧洲央行存款利率的预估约为22个基点；等于有20%的机率再降10个基点。

“可以从两点来讨论：首先一种看法是，我们相信...Eonia利率将与存款利率拉近，”Wojt表示，“我们之所以不喜欢那样的解读，是因为这不是Eonia利率一直以来的表现。”

“另一种比较可能的看法就是...市场已经开始反映存款利率调降的可能性。”

不过Wojt认为，这样的看法过于激进，建议投资者反向押注。

实际上，多数人仍坚定认为利率将维持不变。

“他们上次降息时，德拉吉说得已经相当明确，”德国商业银行利率策略师Benjamin Schroeder表示。(完)

(编译 李爽/杜明霞/王兴亚/陈宗琦；审校 蔡美珍/许娜/郑茵)

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