德拉吉称现决定是否采取进一步刺激措施为时过早

路透布鲁塞尔/法兰克福9月23日 - 欧洲央行总裁德拉吉周三称，由于新兴市场放缓，欧洲通胀和经济增长前景面临的风险已上升，但欧洲央行需要更多时间才能决定是否要采取进一步的刺激措施。

德拉吉表示，物价增长将要花比之前预期更长的时间才能升回欧洲央行近2%的目标，央行已做好准备在必要时扩大现规模为逾1万亿欧元的资产购买计划。

但那需要更多的证据确定中国经济放缓、欧元升值和油价下跌是否会使通胀率偏离预测的路径。

德拉吉这番相对强硬的表态令部分人感到困惑，市场中有人预期欧洲央行已接近扩大资产购买，欧元因此小幅上涨。

“资产购买计划本身就有足够的灵活操作空间，”德拉吉对欧洲议会的经济和货币事务委员会表示。“如果有必要采取更多货币政策刺激，我们将会适当调整它的规模、组成和实施时间。”

他表示，需要更多时间才能确定新兴市场放缓究竟是暂时的还是长期的，也需要更多时间去评估大宗商品价格挫跌和近期金融市场震荡背后的驱动力。

欧洲央行的通胀率目标位为略低于2%，但央行曾指出，未来几个月通胀率有可能转为负值，之后会在年底前回升。

多年来一直是欧元区最大弱点所在的希腊，近几个月取得了相当大的进步，德拉吉称，如果希腊坚持它的援助计划，将会开启进行债务减免的空间。(完)