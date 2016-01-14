独家：尽管前景未卜 欧洲央行仍对进一步行动保持谨慎

图为欧洲央行总部大楼前飘扬的欧盟旗帜。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福1月14日 - 路透与五名欧洲央行(ECB)官员的交谈表明，即便通胀预期下降，部分投资者指望央行进一步宽松政策，许多央行官员对近期是否有必要进一步采取政策行动持怀疑看法。

下周的ECB利率会议预计不会有什么事情发生，重大考验在3月10日时央行将公布2018年经济增长和通胀率的初步预测。

一些对路透表示看法的央行官员说，即便这些数据下滑，欧洲央行应该不会立即采取行动。

“我们都希望...我们所做的已足够，”一位欧洲央行管委说。“鉴于油价震荡，2018年预估数据即便是低于目标，我们也不必采取行动。”

“欧洲央行已善尽职责，以特别宽松的政策创造空间。现在该轮到其他人尽其本分：财政政策、基础建设投资、结构改革，”这位利率决策者说，他主管某国央行，但不愿具名。

ECB总裁德拉吉去年12月推出幅度不及预期的刺激方案，令市场大失所望，使得部分投资者寄望他会采取更多举措，预计最早会在3月ECB公布最新经济预期时。

这些投资者预期，行动的压力将来自于欧元区通胀状况进一步恶化，导致ECB更难以达成近2%的物价年增长率目标。

诚然，从去年12月会议以来，油价已录得20%跌幅，单单这一因素便足以拖低ECB的通胀预期，更何况中国的情况进一步加大了不确定性。

但接受路透采访的ECB利率决策官员仍对在未来数月采取进一步行动保持谨慎立场，即便这意味着他们要暂时对油价下跌影响以及三年来通胀率一直低于ECB目标的事实置若罔闻。

即便有些人承认，在某个时点总会需要进一步采取行动，但他们也不希望市场的期望过高，以避免再次像12月那样让人大失所望。

“我认为明确的是ECB将不得不采取更多行动，但这要取决于已经采取措施的效果，而且不会很快，”ECB管委会的一名鸽派委员表示，该委员要求匿名。

“如果每个月都改变政策，货币政策就没有公信力。我认为到3月时，我们才会开始讨论采取什么措施以及什么时候实施，”该官员称，他是欧元区其中一个国家的央行总裁。

欧洲央行12月进一步下调已然为负的存款利率，并将资产购买计划延长六个月，寄望扩大印钞激励银行放贷，刺激经济活动和通胀率。

ECB副总裁冈斯坦西欧最近表示，他倾向于在“可预见的未来”不改变政策。上次会议时他支持宽松政策。(完)