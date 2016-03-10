焦点：欧洲央行德拉吉暗示降息周期结束 减弱新刺激政策效果

路透法兰克福3月10日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四推出一套大胆的刺激政策，调降利率并扩大资产购买规模。不过他暗示不会再继续降息，导致他所希望看到的新政策刺激效果大打折扣。

德拉吉此番表态推动欧元兑美元攀升，并且招致一些人士的批评，称他在与市场沟通时再次表现拙劣。德拉吉去年12月就曾因央行刺激政策力度不及预期而令市场失望。

为了刺激企业活动与投资，欧洲央行表示将开始购买公司债、甚至向贷款给欧元区企业的银行付钱，以期推动经济增长并击退通缩威胁。

该央行三年来一直寻求推动通胀率回升至目标水准，单是过去一年就花费了7,000亿欧元购买资产。但在投资疲弱、失业率高企、债务负担沉重和生产闲置的情况下，这一举措并未奏效。

德拉吉宣布，欧洲央行下调通胀和经济增长预期，认为就算出台新的刺激措施，未来几年内的物价增幅也不会达到目标，经济增长亦将缓慢。

市场最初对这套举措欢欣鼓舞，但之后行情逆转，因德拉吉暗示欧洲央行不会进一步降息并排除存款利率分层的可能。分层利率体系已在瑞士和日本采用，意在鼓励向企业放贷，惩罚那些囤积过多现金的银行。

“利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平，远超我们购债计划持续的时间，”德拉吉在政策会议后的例行新闻发布会上称。

“从今天的角度来看，且考虑到我们的举措对成长和通胀带来的支撑，我预计没有必要进一步下调利率。”

欧元兑美元EUR=受德拉吉讲话影响止跌回升，涨幅接近1.5%。欧元区股市跌1.5%，欧元区公债收益率飙升--所有这些变化实际上都使货币环境收紧，与德拉吉的目标相悖。

欧洲央行此次行动的力度超过预期：将资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元；将主要再融资利率从0.05%下调至零；将存款利率下调10个基点至负0.40%；并将隔夜贷款利率从0.3%下调至0.25%。

“欧洲央行让人失望之处在于对利率和通胀目标发出的前瞻信号，”摩根大通分析师Greg Fuzesi认为，欧洲央行本应力挺分层存款利率，以保护银行业利润，也让自己有进一步降息的空间。

“这令人失望，欧洲央行本来可以采取另一套说法，强调分层存款利率体系可以限制银行的直接成本，定向长期再融资操作(TLTRO)又能提供成本极低的融资，甚至可以进一步帮助银行业，”Fuzesi补充说。

**火箭炮哑火了？**

咨询公司Lauressa Advisory的Nicholas Spiro给出的评论标题是：“德拉吉的火箭炮哑火了”。

“德拉吉排除了短期内进一步降息的可能性，作为一位对口头干预技巧颇为自负的央行行长，这样的错误令人匪夷所思”他说。

超低成本的四年期TLTRO贷款利率可能为零，但银行若超出规定金额放贷，还可以以更低利率借款，最低可降至存款利率水平--目前为负0.4%。

“若银行积极向实体经济放贷，可以借到的资金比专注于其它经济活动的银行要更多，”德拉吉说。

持怀疑态度的德国人很快开始批评德拉吉，称上述刺激措施可能弊大于利。

“欧洲央行的决定令储户与保险商背上沉重负担，”德国巴伐利亚州财长Markus Soeder表示。

“它们成了金融投机指南。普通工薪族和储户将不得不为欧洲的货币政策买单。在德拉吉领导下，欧洲央行不像德国央行，倒更像是华尔街的大银行，”他补充道。

德拉吉回应批评时使用了部分德语，称“假设我们采用了‘否定一切’的政策会怎样？我们认为这种不顾事实的做法早就导致灾难性通缩了。”

但他也承认负利率政策有其局限，并表示未来的任何行动都可能不得不集中在其它非传统举措上。

“这意味着我们能无限制地实施负利率，而不会损害银行系统吗？答案是否定的，”他说。

欧洲央行会议前，20国集团上月同意，需要采取超低利率和印钞之外的其他举措，来帮助全球经济摆脱成长迟缓的局面。

针对欧洲央行政策的路透调查图表：reut.rs/1QxyuUv

欧洲央行量化宽松政策实施第一年的情况图表：reut.rs/1I0ZDN2

欧洲央行政策与通胀情况图表：reut.rs/1MngqM4 (完)