背景资料：欧洲央行3月10日会议做了什么？

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透法兰克福3月10日 - 欧洲央行周四宣布大规模刺激举措，以提振欧元区经济增长和提高通胀。以下为刺激举措要点：
利率
--主要再融资利率从0.05%下调至零。
--存款利率从负0.3%下调至负0.4%。
--隔夜贷款利率从0.3%下调至0.25%。
资产购买(量化宽松)
--月度资产购买规模从600亿欧元提高至800亿欧元。
--将欧元区非银行企业发行的投资级欧元计值债券纳入资产购买范围。
贷款
--从2016年6月至2017年3月，进行四次新系列定向长期再融资操作(TLTRO II)，每季一次。
--每笔贷款期限四年，可能在两年后偿还。
--贷款利率为主要再融资利率，目前为零。
--欧洲央行总裁德拉吉称，向企业和家庭提供更多贷款的银行将获得优惠。
--最大优惠将是，把贷款利率下调至欧洲央行存款利率水准，目前为负0.4%。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
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