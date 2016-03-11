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国际财经 | 2016年 3月 11日 星期五 11:11 BJT

背景资料：欧洲央行3月10日会议做了什么？

路透法兰克福3月10日 - 欧洲央行周四宣布大规模刺激举措，以提振欧元区经济增长和提高通胀。以下为刺激举措要点：

利率

--主要再融资利率从0.05%下调至零。

--存款利率从负0.3%下调至负0.4%。

--隔夜贷款利率从0.3%下调至0.25%。

资产购买(量化宽松)

--月度资产购买规模从600亿欧元提高至800亿欧元。

--将欧元区非银行企业发行的投资级欧元计值债券纳入资产购买范围。

贷款

--从2016年6月至2017年3月，进行四次新系列定向长期再融资操作(TLTRO II)，每季一次。

--每笔贷款期限四年，可能在两年后偿还。

--贷款利率为主要再融资利率，目前为零。

--欧洲央行总裁德拉吉称，向企业和家庭提供更多贷款的银行将获得优惠。

--最大优惠将是，把贷款利率下调至欧洲央行存款利率水准，目前为负0.4%。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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