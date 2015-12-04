焦点：欧洲央行刺激措施不给力 德拉吉实现通胀目标的能力遭质疑

12月3日，德国法兰克福证交所内的交易员们。 REUTERS/Staff

路透伦敦12月3日 - 欧洲央行最新刺激措施不够给力，令金融市场周四担心，即便是“超级马里奥”--德拉吉可能也没有能力让欧元区通胀率回归到目标水平。

欧洲央行一如广泛预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。最近数周欧洲央行激起市场对大幅刺激的预期，如今看来，一些投资者认为这是最低限度的举措。

受此影响，欧洲股市创下三个月最大跌幅，而欧元则创下3月份以来最大涨幅。

反应最明显的是债市。

德国和其他欧元区国家的公债收益率(殖利率)创下数月最大升幅，两年期德国公债收益率则创下2011年3月以来最大升幅。

欧洲央行会议后，ECB使用的衡量市场通胀预期的指标--五年、五年远期损益平衡通胀率降至1.75%，之前一直在1.81%。

这实际上是投资者的评估，认为欧元区2%的通胀率目标在可预见的未来仍难以实现。

“如果经济形势令人失望，且央行的影响力也让人失望，那么这种复杂局面将让市场措手不及，”基金管理机构Carmignac总经理Didier St Georges表示。

欧元兑美元突然升穿1.09，而且兑英镑和斯堪的纳维亚货币均上涨，所有这些有可能使进口商品价格更便宜，并损及欧元区出口，也加剧通缩疑虑。

本周公布的欧元区11月通胀数据显示，消费者调和物价指数(HICP)同比仅增0.1%。周四欧洲央行将自己对2016年和2017年的通胀率预估分别修正至1%和1.6%，让投资者更感困惑。

“所有人都期待德拉吉再次成为欧洲的救星，然而他却没有出现，”安本资产管理的投资经理Patrick O'Donnell表示。

苦苦维持钉住汇率的丹麦央行可以松一口气了，该行在欧洲央行公布政策决定后即召开会议。瑞士央行将于下周召开会议；该行长期以来为压制瑞郎巨大的升值压力而煞费苦心，其利率水平已深陷负值区域。

不过，欧洲央行观察人士所关心的问题是，究竟是德拉吉和他的同事们只是为了保存实力，以便在欧元区经济再次转差时出手相救，还是说他手中的选项已所剩无几。

德拉吉此前曾表示，央行讨论了一系列政策措施，如果明年出现这种必要性，央行准备进一步发力。

“如果今天的市场反应在未来几天延续的话，则金融环境将会加大欧洲央行预测所面临的下行风险，”意大利裕信银行欧元区分析师Marco Valli表示。

“有必要对此密切关注，因为是否进一步放松政策，将基本取决于金融环境此后的演变。”

欧洲央行利率、通胀和欧元： (link.reuters.com/jer39v)

2015年全球资产： (link.reuters.com/dub25t)

各类货币货币表现：(link.reuters.com/tak27s)

大宗商品表现： (link.reuters.com/rac73w)

(完)