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国际财经 | 2015年 12月 4日 星期五 07:21 BJT

欧洲央行一如预期下调存款利率至负0.30% 并将公布更多措施

路透法兰克福12月3日 - 欧洲央行周四下调存款利率，以使欧元区贷款及通胀形势恢复活力，并称将在今日稍后公布更多政策决定。

欧洲央行一如广泛预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，此举旨在刺激贷款。

欧洲央行宣布维持主要再融资利率在0.05%不变，并宣布维持隔夜贷款利率在0.30%不变。

市场焦点目前转向欧洲央行总裁德拉吉稍后将举行的记者会，以及欧洲央行是否将调整其每月600亿欧元的资产购买计划。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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