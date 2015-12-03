欧洲央行一如预期下调存款利率至负0.30% 并将公布更多措施

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福12月3日 - 欧洲央行周四下调存款利率，以使欧元区贷款及通胀形势恢复活力，并称将在今日稍后公布更多政策决定。
欧洲央行一如广泛预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，此举旨在刺激贷款。
欧洲央行宣布维持主要再融资利率在0.05%不变，并宣布维持隔夜贷款利率在0.30%不变。
市场焦点目前转向欧洲央行总裁德拉吉稍后将举行的记者会，以及欧洲央行是否将调整其每月600亿欧元的资产购买计划。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。