欧洲央行进一步放宽货币政策的障碍很大--执委

路透柏林11月29日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周六表示，尽管欧元区通胀率进一步下降，但她认为央行几乎没有进一步放松货币政策的空间。

她补充称，大规模购买主权债不会带来积极效果。

“在我看来，在当前状况下，采取进一步措施的障碍很高，尤其对全面购买资产的措施而言更是如此，”据她在柏林的一次讲话的官方翻译显示。五天后，欧洲央行将举行下次货币政策会议。

她指出，货币政策创新并非禁忌，但创新不能成为“最终的目标”，有必要谨慎考虑它的效果。

欧洲央行实际已将利率降至零，而且正在考虑采取更多资产购买措施，包括购买政府公债，以击退欧元区的通缩威胁。

该央行副总裁冈斯坦西欧本周表示，如果经济没有改善，欧洲央行有可能在明年第一季就购买公债做出决定。

德国方面认为购买公债是个极其有争议的做法。

劳滕施莱格称，与英国或美国的情形不一样的地方在于，欧元区成员国政府的公债利率并非所有进一步再融资操作的指标利率。

“在我看来，从成本效益，以及机会风险的角度衡量，全面购买公债计划目前产生不了正面的结果。”(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚)

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