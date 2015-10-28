焦点：欧洲央行高官言论加强祭出新刺激举措的预期

路透里加/柏林10月28日 - 欧洲央行三位关键决策者表示，欧洲央行将继续印钞，直到物价升幅提高；而且欧洲央行有责任使用包括调降存款利率在内的各种工具，以实现通胀目标。

他们传达的信息加强了欧洲央行采取新刺激政策的预期。此前欧洲央行总裁德拉吉于上周表示，欧洲央行考虑采取新刺激举措，而且将于12月在获得央行人员对通胀的最新预估时就此作出决定。

欧洲央行执委科尔表示，如果发现物价升幅反弹的速度可能会低于之前预期，那么欧洲央行可能需要下调存款利率。

“如果我们发现通胀升向2%...的速度慢于预期...，那么可能意味着要调整存款利率，”科尔说。

目前欧洲央行存款利率为负0.20%。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，该央行将维持低利率政策，并通过资产购买来继续扩大资产负债表，直至通胀率明显上升。

“根据我们的前瞻性政策指引，主要政策利率将在相当长时期内维持在低位，此外资产购买计划将令我们的资产负债表规模持续扩大，直到我们见到通胀路径出现持续的调整。”

他淡化了对增加发钞和过度信贷引发物价泡沫的担忧，称距离出现这种情况还很远，欧洲央行应当专注于实现通胀目标的职责。

欧洲央行自3月以来一直维持每个月购买600亿欧元(664.1亿美元)资产的步伐，旨在推升欧元区低迷的通胀率。

尽管如此，欧元区9月消费者物价仍下滑0.1%，而且欧洲央行上周的调查结果显示，通胀率在2017年之前预计都将低于接近2%的央行目标。

周五发布的数据料将显示，欧元区10月通胀率为零。

**所有工具**

上周在马耳他的会议上，欧洲央行管理委员会讨论了各类可能的举措。消息人士本周稍早对路透表示，普遍的看法是结合多种政策举措，可能包括调降存款利率并加强资产买进。

欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特周三在里加演说时表示，欧洲央行有责任动用所有的可用工具以履行其职责，否则将有失去公信力之虞。

在被问及欧洲央行是否会跟进日本央行的脚步，买进交易所上市股票基金(ETF)时，普雷特称，像日本央行那样，在新的资产类别建立小规模部位可能没什么意义。

欧洲央行管理委员会一些委员对立即推出新刺激举措的可能性大泼冷水；爱沙尼亚央行总裁、欧洲央行管委韩伟森(Ardo Hansson)认为，除非基本面大有转变，否则没有理由在12月采取新的政策举措。

拉脱维亚央行总裁瑞姆塞维奇斯则表示，考虑到推出八个月之久的量化宽松政策“才刚开始”，不需要急着在今年扩大量化宽松计划。(完)