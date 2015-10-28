欧洲央行执委普雷特称央行正在“毫无禁忌地”评估政策工具

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福10月28日 - 欧洲央行执委、首席经济学家普雷特表示，在寻求提振欧元区通胀的举措之际，欧洲央行正在“毫无禁忌地”评估政策工具，并参考其他央行的经验。
普雷特在一场于里加举行的活动上称，“我们将重新审视政策工具。”
“我对经济部门的人说...你们不要有禁忌。”
当被问及欧洲央行是否会扩大资产购买规模、纳入新的资产类别时，普雷特表示，欧洲央行正在参考日本央行、美国联邦储备理事会(美联储/FED)和英国央行的经验。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。