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国际财经 | 2015年 10月 29日 星期四 07:16 BJT

欧洲央行执委普雷特称央行正在“毫无禁忌地”评估政策工具

路透法兰克福10月28日 - 欧洲央行执委、首席经济学家普雷特表示，在寻求提振欧元区通胀的举措之际，欧洲央行正在“毫无禁忌地”评估政策工具，并参考其他央行的经验。

普雷特在一场于里加举行的活动上称，“我们将重新审视政策工具。”

“我对经济部门的人说...你们不要有禁忌。”

当被问及欧洲央行是否会扩大资产购买规模、纳入新的资产类别时，普雷特表示，欧洲央行正在参考日本央行、美国联邦储备理事会(美联储/FED)和英国央行的经验。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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