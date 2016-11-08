欧洲学者大多认为欧央行宽松政策仍适当 与德国看法迥异

路透法兰克福11月7日 - 周一的一项调查显示，大多数受访学者均认为，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策依然适宜；德国专家则不同，对欧洲央行政策立场持怀疑看法。

一个负责为梅克尔政府提供顾问意见的专家组上周表示，鉴于欧元区的经济复苏情况，欧洲央行应缩减购债刺激计划。

但宏观经济中心与经济政策研究中心针对64名欧洲学者所作的更大范围调查则显示，78%的受访者不赞同或十分不赞同德国的看法，德国与其他多数欧洲国家之间长久以来的政策分歧由此可见一斑。

欧洲央行目前每个月购买价值800亿欧元的资产，其中多数是政府债券，并已将利率调降至负值，希望藉此提振经济增长和通胀。

该行将于下个月决定是否在原定明年3月到期后，继续实施购债计划。

欧元区通胀率料到3月时升至三年半高位1.3%，因此对欧洲央行撤出刺激的呼声上升。

德国政府认为，低利率损及储蓄且不利德国普通民众，因此对欧洲央行的政策公开表露出敌意。欧洲央行称这种分歧可能威胁其独立性，并影响其政策效果。

周一调查的受访者也不认同德国的观点，即欧洲央行的政策阻碍了结构性改革。受访者包括英国央行前副总裁宾恩和爱尔兰央行前副总裁Stefan Gerlach。

“我并不认为这‘掩饰’了结构性问题-这些问题仍非常明显-尽管这肯定会降低各国政府解决问题的压力，”英国央行自身刺激计划的设计者宾恩表示。

“如果欧洲央行故意不实现通胀目标，以给各国政府施压去实施必要的改革，那才是偏离了其法定职责，”宾恩补充称。(完)