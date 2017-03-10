焦点：欧央行总裁暗示不再有采取进一步行动的紧迫感

路透法兰克福3月9日 - 欧洲央行周四承诺，至少到年底前都将维持激进的刺激性货币政策，但暗示采取进一步行动的迫切性降低，这足以带动欧元和公债收益率上升。

欧洲央行总裁德拉吉表示，在他标准的开场白中去掉了一句话，即央行承诺会在必要时“动用所有职权范围内可以使用的工具”，来达到目标，这凸显出经济前景改善。

“去掉这句话，基本上是在暗示不再有采取进一步行动的紧迫感...而紧迫感的来源是通缩风险。这是管委会对经济状况作出的评估。”德拉吉在记者会上表示。

欧洲央行还允许一项向银行提供低成本贷款的计划到期，这是向保守派作出的又一个小让步，不过央行保留了重新启动该计划的可能性。

尽管今日的政策调整基本上做到了尽可能小，但仍足以带动欧元兑美元升0.5%，银行股.SX7E大涨2.2%，因对欧洲央行下一步行动将是收紧政策的预期增强，可能就在今年稍晚。

欧洲最大经济体－德国已经呼吁欧洲央行开始逐步撤走规模高达2.3万亿欧元的购债计划，或者至少暗示将开始行动的意图，因经济成长和通胀反弹。

**仍需刺激政策扶助**

不过，德拉吉维持了必要时可能进一步降息的承诺。他警告称，经济仍需要非常大规模的刺激政策支持，因基本通胀疲弱，成长风险依旧偏向下滑。

“如果经济前景变得不那么有利，抑或金融市况变得与通胀持续回升的趋势不符，那么管委会准备扩大计划规模及/或存续期。”欧洲央行在声明中表示。

欧洲央行上调了今明两年的通胀预期，不过德拉吉指出，这并没有改变央行对经济的总体看法。这为他的政策立场提供了理据。

“基本通胀尚未显示出令人信服的上升趋势，”他向记者表示，并指出，中期通胀预计“仅会逐步”上升。上月欧元区通胀已经达到了欧洲央行设定的接近2%的目标。

欧洲央行现预计今年整体通胀率为1.7%，之前预估为1.3%，明年通胀预估也由1.5%上调至1.6%，维持2019年通胀预估在1.7%。

“德拉吉是在为加息设置障碍，这不是没有理由的，”德国商业银行的经济学家Joerg Kraemer称。

“在很多发达国家，对欧元持怀疑态度的政党的支持率不断上升，”他补充说。

欧洲央行计划下月起将资产购买计划规模削减四分之一，但会继续执行该计划至少到年底。如果央行认为通胀低于目标，可能会延长购债计划。

**经济不断改善**

但自欧元区经济危机开始近十年后，区内经济目前有所改善。

对经济的信心处于六年高位、贸易在复苏、服务业和制造业产出在增加、且失业率降至2009年来最低。有鉴于此，德拉吉宣布小幅上调今明两年欧元区经济成长预估，分别至1.8%和1.7%。

德国央行总裁魏德曼和欧洲央行执委莫尔许也都为排除进一步降息的可能性提供了理据。

德国财长朔伊布勒周四更是直接了当地表示，他赞成“及时开始撤走”欧洲央行宽松货币政策，响应了德国银行业协会和Ifo智库的呼吁。

这令德拉吉左右为难，因经济状况改善的趋势可能被包括荷兰和法国大选，以及美国新总统特朗普上台后全球经济治理等方面的风险打乱。

路透访查的分析师表示，欧洲央行下一步行动要么是在今年下半年微调政策指引，要么是在明年逐步缩减购买资产计划。

“依我们看，欧洲央行传递出的主要信息是对前景的信心增强，因此正逐步向最终撤走刺激政策靠拢，但目前并不急于行动，”摩根大通的经济学家Greg Fuzesi表示。

在即将到来的政治风险中，法国大选可能尤为令人担心。由于极右翼总统候选人勒庞希望法国脱离欧元区，市场已经为可能出现的重大冲击作准备。

自年初以来，法国公债违约保险成本已经翻番，而五年期法国公债较可比德债利差上月也升至2013年来最高。

投资人的紧张情绪正影响到意大利和葡萄牙等二线国家公债，尽管欧洲央行衡量金融体系紧张程度的指标目前趋于下滑。

在被问及欧元区是否有可能分裂时，德拉吉表示，“坦白地说，我认为没有这种可能性。是有一些紧张，但并不严重。我们准备好面对任何局面。欧元是不可逆转的。”(完)