焦点：德拉吉称已意识到欧洲央行超低利率政策的代价上升

路透柏林10月25日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二指出，该央行已经意识到超宽松的货币政策让金融行业付出越来越大的代价，并不倾向于维持负利率太长时间。

德拉吉在柏林发表讲话时称，为欧洲央行大举购买债券和负利率政策进行辩护，因为有人指责这些政策导致不公平状态加剧，并使金融收入从实力较强的经济体流向较弱的经济体。

但他也承认银行、特别是德国银行业的抱怨也是事实，即低利率正在侵蚀他们的获利。

“我们当然不倾向于在过长时间内维持如此低的利率水平，因为其副作用可能随着时间的推移而累积，”德拉吉在一个活动上表示。

由于可供其购买的符合条件的德国公债越来越少，欧洲央行正在研究各种选项，以确保其每月800亿欧元(870.6亿美元)的印钞计划至少能够维持到明年3月。

德拉吉的言论可能进一步降低欧洲央行再度调降存款利率的可能性。目前存款利率为负0.40%，实际上是银行需要对在欧洲央行的隔夜存款支付费用。

德拉吉表示，欧元区处于纪录低位的利率并不是“新常态”，尽管在未建立全面的货币与银行业联盟情况下，欧元区仍然很脆弱。

“当然不是新常态。当实现了物价稳定并可以持续保持下去的时候，我们就可以摆脱这些措施，不需要目前采用的非常规货币支持手段，”他在讲话后的提问环节表示。

他还谈到了德国对于欧洲央行的批评：低利率正在损害小储户的利益。

“当然，有些储户可能会因暂时性的低利率而受到损害，尤其是如果他们依赖利息收入而且不能通过信贷来帮助消费的话，”他说，“但不论储户持有什么金融资产，归根到底他们的回报永远要取决于经济成长速度。”

几乎在同一时间，德国财政部长朔伊布勒在柏林的另一场会议中发表讲话。他表示，国际上日益形成一种共识，认为货币政策已经达到了极限。

朔伊布勒还表示，他相信国际范围内存在过多的流动性和债务。

德拉吉表示，欧洲央行知道低利率和充足流动性可能造成金融稳定风险，但目前没有看到这类风险。

“没有任何迹象显示，信贷正在导致金融稳定风险，”他说。

在谈到欧洲货币联盟时，他说，“我们不应忽视这样的事实：如果货币联盟不能建成，如果银行联盟不能达成，如果资本市场联盟不能实现，这些风险就会继续存在。”(完)