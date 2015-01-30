欧洲金融：ECB敦促银行对派息持保守态度，未来几月料检视银行奖金

路透法兰克福1月29日 - 欧洲央行(ECB)监管官员周四发表声明，敦促那些正在被检视的银行在派息上持保守态度，警告未来几个月也将检视这些银行的奖金支付情况。

“银行的派息政策应该基于保守且谨慎的预期，这样即使派息，他们仍能完全满足当前的资本要求，并准备好达到要求更高的资本标准，”欧洲央行旗下监管部门主管Daniele Nouy称。

欧洲央行发表声明称，“未来几个月将彻底检查(银行业者的)各种薪资报酬支出。”