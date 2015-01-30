欧洲金融：ECB敦促银行对派息持保守态度，未来几月料检视银行奖金

台湾汇市：台币早盘持平整理，出口商抛汇及台股一度升破万点令跌幅收敛
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
路透法兰克福1月29日 - 欧洲央行(ECB)监管官员周四发表声明，敦促那些正在被检视的银行在派息上持保守态度，警告未来几个月也将检视这些银行的奖金支付情况。
“银行的派息政策应该基于保守且谨慎的预期，这样即使派息，他们仍能完全满足当前的资本要求，并准备好达到要求更高的资本标准，”欧洲央行旗下监管部门主管Daniele Nouy称。
欧洲央行发表声明称，“未来几个月将彻底检查(银行业者的)各种薪资报酬支出。”
声明还称，“从原则上来说”，被欧洲央行检查发现资本不足的银行业者“不应派息”。(完) (编译 许娜；审校 高琦)
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。