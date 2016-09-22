分析：日本央行收益率目标创举 欧洲央行效仿恐惹大麻烦

路透法兰克福9月21日 - 设置长期收益率目标，是目前日本央行采取的创新之举。这种政策虽然可以解决欧洲央行(ECB)自身的很多问题，但同时很可能招来更多问题，因而让人难以效仿。

把重点放在让长债收益率保持稳定--以日本的例子来说就是维持在零附近--可以保护银行利润率，减轻欧洲央行以预先设定规模购买资产的压力，并让市场相信债券收益率有一定的下限兜底。

对于银行业来讲，这样做可以提高货币政策的可预测性。政策措施正是通过银行业传递至经济层面的。

乍一看，这对欧洲央行很有吸引力。

由于欧元区通胀率仍远低于央行2%的目标，欧洲央行承受着追加资产购买规模、向银行提供超便宜贷款、以及实行深度负利率以刺激经济成长的压力。而目前欧洲央行的资产购买计划规模已经高达1.74万亿欧元。

但任何更进一步的刺激，都将使欧洲央行更加逼近某个央行自我设定的限制阈值，必须进行一些调整，而这些调整可能面临管理委员会内部鹰派人士不同程度的反对。

“日本央行的行动很有意思且具创新性，但欧元区不是只有一个主权债市场，而是有19个，所以要实施这样的行动会很难，而且会将欧洲央行拽入艰难境地，”贝伦贝格银行经济学家Holger Schmieding称，“到底以哪个收益率为目标呢？”

“太复杂了，不值得，而且会有很多政治麻烦，引发深层经济面问题，只能带来不太确定的好处，”Schmieding并称。

欧洲央行的问题之一是，许多德债收益率低于负0.4%的存款利率，因此并不符合资产购买计划的要求。这就导致欧洲央行有可能会陷入在德国无债可买的境地，尤其是如果像市场预料的那样，购债计划在2017年3月到期后继续后延的话。

分析师称，像日本一样以收益率为目标的作法，将会使欧洲央行聚焦表现偏差的债券，但有可能会因此引发法律方面的大麻烦。

这将意味着放弃所谓的“资本额比重”准则，也就是欧洲央行必须按照欧元区经济体规模大小比例来购买资产的准则。而且也意味着需要救助遭遇市场重压、甚至面临违约的成员国。

“欧洲央行非常灵活，他们做的许多事情我们连想都没想过，”德国商业银行首席经济学家Joerg Kraemer表示。“但他们也不愿越过法律红线。”

“如果某个成员国的公债收益率暴涨，欧洲央行将不得不采取接近无限量的购买行动，”Kraemer说。

由于依赖未经过验证的工具，欧洲央行实际上已经深陷未知的水域，在不得不彻底修改政策之前，决策者们还有一系列相对容易的选项可以考虑。

该央行也意识到了相关的司法风险。欧洲央行的直接货币交易(OMT)--一项从未使用过的紧急购债方案，在法院讨论多年才获得批准，因此任何可能超越其权限的激进举措都将面临挑战。

不过，鉴于欧洲央行距离实现目标还有很多年的差距，该行有可能彻底改变其采用的方法，也可能会详细研究日本央行的做法以寻找线索。

“那么，以收益率为目标的做法可能会是欧洲央行的一个选项吗？”RBC资本市场称，“这一点我们无法排除。”

“正如我们之前所说的，出现麻烦的主要是二线市场，因此我们拭目以待这种以收益率为目标的做法，对于收益率较高的资产是否同样可行。”RBC资本市场表示。(完)