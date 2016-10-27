焦点：消息人士称几乎可以肯定欧洲央行明年3月后会继续购债 放宽QE规定

路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行消息人士告诉路透，几乎可以肯定，央行会在明年3月初原定到期日后继续购债，并会放宽购买限制，以确保有足够的债券可以购买。

此举旨在提振欧元区处于萌芽状态的经济复苏。

欧洲央行决策者将根据新的成长和通胀预期，在12月会议上决定量化宽松(QE)计划未来的结构和期限。目前的计划规模为每月购买资产800亿欧元。

他们在上周的会议上并未讨论具体的选项，也没有形成任何政策提议。但据知情人士透露，几乎可以肯定，印钞计划将在目前计划的最早到期日明年3月后以某种形式继续下去。

这与欧洲央行总裁德拉吉上周发布的政策指引相一致。德拉吉表示，欧洲央行将保持“相当高的货币宽松度”，他否认了会突然终止购债计划的臆测。

欧洲央行拒绝对本文置评。

消息人士指出，明年3月后会保持，还是会缩减目前的月度购债规模尚无定论，这将取决于未来经济数据的表现。

近期的数据显示，通胀小幅回升，从其它衡量经济活动的指标中，也能看到经济复苏萌芽的迹象。

本月，欧元区经济活动扩张步伐为年内最快，Ifo的数据显示，10月德国企业信心意外增强。

不过，消息人士称，从物价上涨的情况来看，至少在未来两年内，通胀仍将会低于欧洲央行设定的略低于2%的目标。即便是最为鹰派的管委会委员也未准备好提议在明年3月结束购债计划。

**放松计划规定**

消息人士称，延长购债计划就意味着，央行不得不放宽一些自己设定的购债限制，因为符合购买条件的德国公债越来越少。

欧洲央行可能考虑的一项调整是，减少购买符合购买条件的债券开始出现稀缺的国家的债券。以德国为例，该国五年以下年期的公债收益率通常都低于央行的存款利率，因此，不符合购债条件。

这与按照各国在欧洲央行的出资比率购债的规定有些出入。出资比率是根据各国的经济体量来决定的。

尽管完全废弃“资本额比重”规定将会使欧洲央行陷入政治围攻，甚至面临法律诉讼，指责其为政府提供资金，但从目前的情况来看，小出入是可以接受的，且未超出近期欧洲法院对欧洲央行印钞范畴的裁定，消息人士说。

欧洲法院指出，欧洲央行已经偏离了资本额比重规定，例如，近几个月购买的葡萄牙和爱沙尼亚公债规模就低于规定的比率。这导致德债的购买规模略高于规定的比率。

另一个可以解决无德债可买的方法是，放松‘最低收益率限制’，即公债收益率不能低于负0.4%的欧洲央行存款利率的限制。

上述选项将会得到更偏鹰派的欧洲央行决策者的支持，但此举可能会给本已为负的公债收益率施加更大压力，这会给经济带来怎样的影响还是个未知数。

欧洲央行还在考虑放宽对于同一发行者，购买量不能超过该发行者债务规模的三分之一的规定，有具体重组条件，也就是所谓的集体行动条款(CAC)的债券除外。

一位央行消息人士称，“上述举措可能并举，这将是个艰难的决定。”(完)