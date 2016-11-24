独家：消息人士称欧央行寻求出借更多公债以防融资市场冻结

2012年3月19日，图为面值20欧元的欧元纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透法兰克福11月23日 - 央行消息人士告诉路透，欧洲央行(ECB)正在研究如何借出更多政府公债，以防止支撑金融体系、规模达5.5万亿欧元的短期融资市场冻结。

为了刺激经济成长和通胀，欧洲央行已购入了逾1万亿欧元(1.06万亿美元)的欧元区政府公债。其中大多数目前都在欧洲央行的手中。

这样一来，就抽走了附买回市场中的重要组成部分。通过附买回协议，金融机构利用抵押品彼此借贷。抵押品通常是高评级的政府公债，比如德国公债。

附买回被投资基金用于为交易融资，并被欧洲央行视为把货币刺激政策传导至经济的主要渠道。

附买回交易冻结有可能阻碍金融机构间的拆借，让债券市场骤跌风险上升，进而妨碍欧洲央行刺激举措发挥作用。

消息人士称，为避免这种情况发生，欧洲央行希望进一步方便银行借入央行购买的债券，从而将这些债券用作附买回贷款的抵押品。

可能作出的调整包括，降低金融机构未能如期归还所借债券时的收费，接受新的抵押品类型，延长贷款期限。

“如果流动性干涸，就会有更多银行不能及时偿还借入的债券，银行在做市时会更加谨慎，”其中一位消息人士表示。

上述消息人士补充称，欧洲央行将在12月8日的会议上讨论这个问题，届时央行官员还将决定购债政策在3月到期后是否要继续，并确保仍有足够的债券可供购买。

任何有关债券借出的决定可能无法在12月敲定，而且将要视欧洲央行资产购买计划将会有什么变化而定。

“欧洲央行的证券借出最终对市场运作顺畅很有用处，而且是在持续进行的基础上加以讨论，”欧洲央行一发言人士表示。

**德国**

德国是最大的问题所在。

根据Icap数据，欧洲央行如今持有逾四分之一的德国所有在外流通债券，基金必须最高支付1.5%，才能借入10年期德债，高于一年前的0.40%左右。

这将让投资者极度紧张。在新的监管制度下，投资者被频繁要求为其衍生品部位准备现金或具流动性的担保品。

“如果一家退休基金无法及时借入债券，可能必须卖出自己的现货债券，放弃未来的潜在报酬来偿付短期债务，”International Capital Market Association的Godfried DeVidts表示。

“因此，基本上退休基金变得越来越穷，领退休金的人也是。”

但任何决定都要由各国央行实施，这些央行拥有欧洲央行所购公债中的一大部分，并且承担着各自债券出借计划的风险。

消息人士称，这意味着，最为激进的提议可能遭到抵制。

德国央行拒绝置评。

德国央行和欧洲央行已经采取了一些措施，让借出债券变得更容易。

德国央行9月底开始直接向交易商出借德国公债，而不再只是通过代理出借。

但目前这种贷款只用于换取其他德国债券，而且期限只有一周，并有很多约束性规定。(完)