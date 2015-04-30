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债券 | 2015年 4月 30日 星期四 09:56 BJT

欧元区金融：低收益率令可购债券种类减少，ECB或调整QE条件

市场一直关注欧洲央行能否买到足够的债券，尽管央行总裁德拉吉在4月政策会议上表示，他没有看到购债难的迹象。

事实上，自德拉吉在是次会议上排除下调存款率的可能性以来，对于欧洲央行或许会修改购债条件的预期就已升温。

分析师表示，欧洲央行可以采取一种缓解问题的办法：提高不包含集体行动条款(CAC)债券的购买上限。但部分人认为这么做可能会扭曲市场。

另一个办法是，增加购买净额--比如将购债范围扩大至公司债、其他公共部门债券、甚至是银行贷款。但倘若德债收益率持续下跌，那也只能是权宜之计。(完) (编译 王丽鑫/李婷仪/许娜；审校 戴素萍/张荻/郑茵)

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