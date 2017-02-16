欧元区金融：欧洲央行准备调整其公债借出机制，因抵押品供应枯竭

香港金融：对中国内地相关贷款加强管理，非常不认同穆迪观点--官员
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。
新年来临前，德国和法国公债的供应创纪录最低水平，投资者支付创纪录的利率来拆借这些公债，以此作为交易头寸的抵押品，以及避免出现违约的风险。
欧洲央行和欧元区其它国家的央行将自2015年以来购买的1.3万亿欧元公债的一部分借出。自去年12月以来，部分央行已开始接受现金作为部分出借公债的抵押品。
“在这样的背景下，欧洲央行管委会应密切关注市场发展，谨慎利用证券出借工具，并随时准备在必要时作出进一步相应的调整，”欧洲央行在1月19日会议记录中称。
欧洲央行大举购债、抵押品要求提高，以及对银行交易的规定收紧，这些因素都是导致公债供应枯竭的原因。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1