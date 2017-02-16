欧元区金融：欧洲央行准备调整其公债借出机制，因抵押品供应枯竭

路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。

新年来临前，德国和法国公债的供应创纪录最低水平，投资者支付创纪录的利率来拆借这些公债，以此作为交易头寸的抵押品，以及避免出现违约的风险。

欧洲央行和欧元区其它国家的央行将自2015年以来购买的1.3万亿欧元公债的一部分借出。自去年12月以来，部分央行已开始接受现金作为部分出借公债的抵押品。

“在这样的背景下，欧洲央行管委会应密切关注市场发展，谨慎利用证券出借工具，并随时准备在必要时作出进一步相应的调整，”欧洲央行在1月19日会议记录中称。