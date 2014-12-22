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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 15:46 BJT

《热点透视》欧洲央行拟在实施QE计划时让步，以达到德国满意

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 王丽鑫

路透伦敦12月19日 - 欧洲央行(ECB)正准备在量化宽松(QE)上让步，以让德国点头。欧洲央行几乎可以肯定将在明年购买主权债券，从而改善欧元区经济。但为了让德国同意，可能要降低该政策的火力。

欧洲央行抗击低通胀低增长局面的计划中，包括使资产负债表扩大至3万亿(兆)欧元，来压低收益率及让欧元贬值，以达到激励增长的目的。但看来唯一能扩大资产负债表的方法--量化宽松，却在德国碰了钉子。德国担心这会让货币政策变成非法财政转移的秘密途径。

路透12月19日报导，折衷方案或为各国央行拨备资金，承担本国政府余下的潜在损失。准备金的规模可能根据评级或信贷违约互换决定。这使政府资助央行达到欧元区其他央行准备金要求的风险上升。

不过这也不会让整个QE变成一场徒劳。欧洲央行仍然能够扩大资产负债表，大量印钞向市场注资，同时让欧元贬值。如果这是唯一能让德国认可的方式，也好过束手无策。

但欧洲央行QE共同承担的程度越低，整体政策的效果就越小。政府仍然面对自己的信贷风险，所以薄弱国家的信贷利差下降程度，要比风险集中的情况要低，所以也使债务成本更高。经济复苏不会很快。

2010-2013年危机时，欧洲央行向二线国家央行秘密提供紧急流动性援助，不让风险扩散，这种做法精明务实，却也可以理解。现在建立了银行联盟，情况应当不同。相反，德国将让人觉得，成员国的不信任让欧洲央行备受打击，欧元区更加不团结--就算整个欧洲都面临着通缩和低增长的威胁。(完) (译文审校 高琦)
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