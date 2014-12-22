《热点透视》欧洲央行拟在实施QE计划时让步，以达到德国满意

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack; 编译 王丽鑫
路透伦敦12月19日 - 欧洲央行(ECB)正准备在量化宽松(QE)上让步，以让德国点头。欧洲央行几乎可以肯定将在明年购买主权债券，从而改善欧元区经济。但为了让德国同意，可能要降低该政策的火力。
欧洲央行抗击低通胀低增长局面的计划中，包括使资产负债表扩大至3万亿(兆)欧元，来压低收益率及让欧元贬值，以达到激励增长的目的。但看来唯一能扩大资产负债表的方法--量化宽松，却在德国碰了钉子。德国担心这会让货币政策变成非法财政转移的秘密途径。
路透12月19日报导，折衷方案或为各国央行拨备资金，承担本国政府余下的潜在损失。准备金的规模可能根据评级或信贷违约互换决定。这使政府资助央行达到欧元区其他央行准备金要求的风险上升。
不过这也不会让整个QE变成一场徒劳。欧洲央行仍然能够扩大资产负债表，大量印钞向市场注资，同时让欧元贬值。如果这是唯一能让德国认可的方式，也好过束手无策。
但欧洲央行QE共同承担的程度越低，整体政策的效果就越小。政府仍然面对自己的信贷风险，所以薄弱国家的信贷利差下降程度，要比风险集中的情况要低，所以也使债务成本更高。经济复苏不会很快。
2010-2013年危机时，欧洲央行向二线国家央行秘密提供紧急流动性援助，不让风险扩散，这种做法精明务实，却也可以理解。现在建立了银行联盟，情况应当不同。相反，德国将让人觉得，成员国的不信任让欧洲央行备受打击，欧元区更加不团结--就算整个欧洲都面临着通缩和低增长的威胁。(完) (译文审校 高琦)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申