焦点：欧洲央行暗示可能加大刺激力度 但对行动时机和方式含糊其辞

路透法兰克福9月8日 - 欧洲央行周四维持利率在纪录低位不变，并保留了进一步加大刺激力度的可能性，但对下一次行动的时机和方式三缄其口，令原本预计央行会毫不犹豫地采取鸽派立场的投资者倍感失望。

欧洲央行总裁德拉吉在会后记者会上表示，央行将评估各种政策选项，以确保其史无前例的印钞计划能顺利落实。不过，央行未调整资产购买计划时限，到期日仍在3月底。且德拉吉在谈到该计划时，措辞没有任何倾向性，令原本预计央行会延长资产购买计划的市场人士感到意外。

面对成长迟缓、通胀低迷的经济困境，欧洲央行祭出了一系列刺激举措，其中包括，购买1.74万亿欧元公债、保持利率在负值区域，向银行提供无息贷款等，以期通过向经济注入低成本信贷来帮助欧元区走出持续了近10年的成长低迷期。

欧洲央行的举措已初见成效，但尚不足够，央行甚至在周四下调了部分成长预期，这让市场更加相信，祭出更多刺激举措只是时间问题。

“从目前的情况来看，预期调整的幅度尚不足以促使央行决定采取行动，”德拉吉在记者会上表示，他还指出，会上没有讨论延长资产购买计划这一议题。

欧洲央行今日维持银行隔夜存款利率在负0.4%不变，同时还保持主要再融资利率在0.00%不变。

德拉吉表示，已要求内部委员会评估各种政策选项，以确保资产购买计划顺利实施。这是有关央行下一步行动的最大线索。他在2015年10月会议后的记者会上也发表了措辞类似的讲话，六周后，央行就祭出了一篮子宽松举措。

本次会议上所作的调整可能只是技术上的，但要给宽松政策做大手术，做好前期准备工作是必要的。受自身设定的限制所局限，欧洲央行即将陷入无债可买的尴尬境地。

“这明确暗示，欧洲央行将在10月会议上宣布对量化宽松购债计划进行技术层面的调整，这是将量化宽松延长至明年3月后的先决条件，”ING分析师Carsten Brzeski表示。

在德拉吉表示，没有讨论延长资产购买计划后，欧元区公债收益率上涨，欧元兑美元触及两周高位，欧股扩大跌幅。

“市场明显感到失望，但欧洲央行也的确保留了追加刺激措施的可能性，”荷银高级固定收益策略师Kim Liu表示。

为了提振经济和推高通胀，欧洲央行已经连续18个月购买公债，其所持的资产规模上周达到1万亿欧元的里程碑，但物价今年料仅小涨0.2%，远低于央行设定的略低于2%的目标。

**预计仍将进一步放宽政策**

德拉吉还尽力安抚市场，称如果通胀前景需要，将会毫不犹豫的放宽政策。

“我要说，这是毫无疑问的，我想我已经多次表达过行动的意愿和能力，”德拉吉称，“如果需要，我们将动用职权范围内的所有工具来采取行动。”

延长购债备受争议，因可能会进一步扭曲市场价格，且合格债券的库存也所剩无几。欧洲央行上月已经被迫停止购买爱沙尼亚的债券，且发现已经没有卢森堡债券可以购买。

这令市场对欧洲央行可能在年底前，不得不修订资产购买计划规则，以提供进一步刺激的臆测不断升温。

欧洲央行的选项包括，微调购债规则，或干脆对计划进行重新设计，但市场预计欧洲央行将出台一个折中方案。

Nordea称，“无论从字面上看，还是解读其潜在的暗示，德拉吉的讲话都没有改变我们的想法：我们预计欧洲央行会在12月宣布延长资产购买计划至少六个月。

最简单的选项可能包括，购买收益率低于央行-0.4%存款利率的债券，将合格债券年期从高至20年延长至高至30年，或者提高特定债券在购债计划中的占比。

力度更大的调整可能包括，购买新型资产，比如银行债券、不良贷款等，或者是在极端情况下，购买股票。

不过，每种调整都会引发央行管委会中鹰派和越来越多的骑墙派的担忧，甚至是直言不讳的反对，他们担心非常规刺激措施可能带来意想不到的负面影响。

欧洲央行将今年欧元区经济成长预估由1.6%小幅上调至1.7%，但将明后两年经济成长预估由1.7%降至1.6%。央行将明年通胀预估从1.3%小幅下调至1.2%，维持1.6%的2018年通胀预估不变。

在谈到区内各国政府的结构性改革努力时，德拉吉的措辞一如既往的严厉，称他们需要“大幅加快”改革步伐，以推高生产率、改善营商环境并带动基建投入。

“支撑经济复苏，财政政策也责无旁贷，”他说。(完)