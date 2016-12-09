焦点：欧洲央行意外缩减资产购买规模 但延长刺激计划至明年底

路透法兰克福12月8日 - 欧洲央行周四宣布，将从明年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。央行还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。

由于基础通胀仍无持续反弹的迹象，且欧元区五大经济体中，有四国即将举行大选，政治风险高企，欧洲央行承诺，将在较预期更长的时间内，保持借贷成本在低位，甚至保留了一旦经济前景转弱，将重新增加资产购买规模的权利。

尽管削减月度购买规模，表明欧洲央行向诸如德国和荷兰等保守国家作出妥协，但市场认为，此举传达的深层信息偏鸽派，主要是为了帮助区内二线国家，并提振金融市场。今日的行动让金融市场措手不及。

欧洲央行总裁德拉吉表示，将从明年4月起将月度购债规模从目前的800亿欧元削减至600亿，但把购债计划的原定结束期限从2017年3月延长至明年底，较市场预期多了三个月。

“不存在逐步撤走刺激计划的问题，”德拉吉说，“我们甚至可以将月度购债规模恢复至800亿欧元...有多种选项。”

“主要的信息是，显示短期内不会逐步撤走刺激计划，显示欧洲央行将继续在市场上买入资产，显示我们将继续给市场价格施压，”德拉吉补充说。

声明公布后，欧元回落1.3%，欧洲股市急升1%，受助于银行股上涨。

**多国大选临近**

法国、德国和荷兰即将举行大选，意大利也可能提前进行选举，所有这些国家的民粹运动都在不断升级，在这样的情况下，欧洲央行无法减弱刺激经济的力度。

但是，由于弹药已所剩无几，且德国对这项前史无前例的刺激计划越发感到失望，欧洲央行面临巨大压力，不得不向鹰派做出至少些许的让步，暗示量化宽松计划不会无限期执行下去。

“在问答环节，德拉吉无法就如何解读今日的信息，向市场发出非常明确的信号，”ING经济学家Carsten Brzeski说，“在记者会进行的过程中，他的措辞变得越来越鸽派。”

欧洲央行已经支出了逾1.4万亿欧元(1.5万亿美元)来购买资产，且面临无资产可买的风险。德国央行指出，欧洲央行的行动模糊了法律的界线，有为政府预算融资的嫌疑。

为了让继续购买资产成为可能，欧洲央行放松了其先前制定的某些规定，其中包括扩大符合购买条件的资产范围。

现在，欧洲央行把未来一到两年到期的债券也被纳入购买范围，必要时，还将购买收益率低于其负0.4%存款利率的债券。

不过，欧洲央行决定，坚持按各国在央行的出资比率进行购债，这个问题一直被视为不能触碰的德国央行红线。这也算是欧元区保守国家取得的另一个小小的胜利。

**鹰派还是鸽派**

我们认为，欧洲央行今日的做法非常聪明，在延长购债期限的同时，缩减购买规模，鹰派和鸽派两方都不得罪，汇丰经济学家Simon Wells表示。

“通过缩减购买规模，尽管是有条件的，欧洲央行向认为其政策已过度宽松的批评做出妥协，”Wells说，“但它同时也为自己赢得了时间，避免在2017年对进一步延长刺激计划进行一系列艰难的讨论。”

欧洲央行预计，2019年通胀率为1.7%，称油价上涨即便无法推升通胀潜在趋势，也可以推高消费者物价。

但在被问及1.7%的预期是否达到了央行设定的低于但接近2%的目标时，德拉吉称，“不见得，因此，我们必须继续努力。”

“不确定性普遍存在，”德拉吉在记者会上表示。

让德拉吉忧心忡忡的是，薪资增长仍然令人失望，表明企业下调了通胀预期。

这是一个很难打破的循环，它可能巩固物价缓慢上涨的势头，从而加大通胀向低于但接近2%目标回升的难度。

即便是成长的主要驱动因素——消费者支出的表现也不像看起来那么好。油价下跌和欧洲央行的宽松政策导致可支配收入增加，从而推动消费者支出。但布兰特原油过去三个月上涨多达14%，留下货币政策孤军奋战，来推动消费者支出。

欧洲央行维持利率不变，存款利率仍深陷负值区域。多数市场人士认为，利率已经触底。

欧元区经济成长并未因英国公投退欧受到影响，从目前的情况看，区内成长引擎德国经济的增长正再度加速。

具有讽刺意味的是，意大利政府本周下台，非但没有推迟，反而可能加快了该国受困银行意大利西雅那银行(Banca MPS) (BMPS.MI)资本重组进程，这让欧洲央行松了口气。央行之前曾指出，银行资本状况疲弱，会阻碍刺激计划的传导。

德拉吉表示，“很长时间以来，意大利及其银行系统的状况一直十分脆弱。因此，他们应该加以应对。我相信，意大利政府知道该怎么做，这些问题会得到解决。”(完)