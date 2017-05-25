焦点：欧洲央行决策者认为成长改善但通胀低迷 应维持当前政策路径

路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行的最高决策者周三表示，欧元区经济成长可能正在改善，该央行的政策将反映出这一点，但通胀依旧低迷，所以无需调整当前的政策路径。

欧洲央行总裁德拉吉和他的两个高级副手的讲话显示出，该央行将对撤除大规模刺激计划非常谨慎。

德拉吉、副总裁冈斯坦西欧和首席经济学家普雷特均承认，欧元区经济成长为十年来最佳。但他们淡化了这种改善的作用，因基础通胀仍然低迷，薪资增长不振且劳动力市场还有相当大的闲置劳动力。

冈斯坦西欧表示，“我们都完全清楚，并对经济情况有一致的看法，即经济正在改善，这当然会在我们未来的决策中完全反映出来。”

但他也呼吁审慎行事，他认为欧元区经济产出在明年底之前仍将无法达到潜在水平，而且薪资增长的情况没有令人感到安心。

在增长加速之下，德国等较保守国家已施压欧洲央行开始撤出其非常规的刺激举措，称该政策已弊大于利。

“当我们引进非传统政策工具时，...我们就知道这些新工具所带来的副作用可能比传统工具更明显，”德拉吉说。“这些副作用仍然受到控制。”

“因此我们目前对负作用的评估显示出，没有理由偏离我们在记者会的介绍性声明中不断提及的指示。”德拉吉说。

**泡沫？**

欧洲央行下次将在6月8日举行会议，市场预期该央行将修正其对经济所持的负面看法，称经济增长面临的风险平衡。

欧洲央行还料讨论是否取消所谓的宽松倾向，即暗示在必要时仍准备降息或增加购债规模。

房地产泡沫和银行获利能力疲弱是超宽松货币政策主要的潜在负面影响，但欧洲央行半年度稳定报告未理会对这种问题的担忧。欧洲央行称，尽管房价被抬高，但整体上没有泡沫。

“基础通胀压力仍鲜有出现有力上行趋势的迹象，因区内成本压力、特别是薪资成长仍疲弱，”普雷特在索非亚的一个会议上说。普雷特和德拉吉、冈斯坦西欧都被视为鸽派。

这三位决策者比欧洲央行执委科尔更加谨慎。科尔最近表示，一旦确信通胀已经反弹，缩减刺激就不应等太久。

欧洲央行的通胀目标是略低于2%，但多年来通胀一直低于目标，而且2019年之前料达不到目标水准。

“我认为当我们回顾欧洲和其他地区的货币政策历史时，我们必须谨慎对待过早退出刺激，如果有什么区别的话，宁可在另一个方向犯错，”冈斯坦西欧表示。(完)