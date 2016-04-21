焦点：德拉吉承诺“只要有需要”就将保持宽松政策 称没有讨论直升机撒钱

路透法兰克福4月21日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四没有理会德国对其超宽松货币政策的批评，并誓言“只要有需要”，就会使用所有可能的政策工具。

他称欧洲央行的政策正在产生效果，这帮助推升了欧元。

德拉吉还对央行的独立性进行了坚定的辩护，称其不应受政治干预。他还进一步号召欧元区政府通过财政政策和更大胆的改革来帮助提振欧元区经济。

在欧洲央行管委会会议后的记者会上，德拉吉称，欧盟条约赋予了欧洲央行的独立性。欧洲央行在此次会议上维持利率不变，且没有进一步实施宽松措施。

“我们有责任保持整个欧元区的价格稳定，不仅仅是德国的，”他在记者发布会上称。

“我们遵守法律，不会听从政客，因为根据法律我们是独立的。”

德拉吉作上述讲话是因之前德国财长朔伊布勒猛烈抨击了欧洲央行的政策，认为这些政策给德国造成了“特殊问题”，也是反移民的右翼德国新选择党(AfD)崛起的部分原因。

德拉吉再次强调，通胀仍远低于欧洲央行近2%的目标，认为欧元区经济仍面对多个外部风险的冲击，如果欧洲央行没有采取负利率配合1.7万亿欧元的印钞计划，区内经济现在可能更糟糕。

“我们的政策起效了，他们是有效果的，要给政策时间，让其更充分地展示效果，”他称，“全球不确定性犹在，展望未来，在所需时间内维持适度的宽松政策是必要的。”

他称，作为量化宽松政策的一部分，央行将从6月开始购买企业债。

**没有讨论直升机撒钱**

为停止对其看好所谓的“直升机撒钱”前景的臆测，德拉吉称，央行没有讨论这一选项。“直升机撒钱”是一种通过直接向民众发钱以提振经济的办法。

德拉吉在3月时暗示可能不会再进一步下调利率，但这次他称，他们预计“利率会在相当长时间内保持在目前或更低的水平”。

欧洲央行稍早宣布，主要再融资利率维持在0.00%不变，存款工具利率维持在负0.40%不变。

全球央行都在维持低借贷成本，瑞典央行周四扩大了其资产购买计划，尽管该国经济存在过热危险。

虽然油价反弹，但长期通胀预期基本未变。欧元区五年/五年远期损益平衡通胀率周三跌至1.39%，远低于欧洲央行3月宣布一揽子措施时的1.49%。

另外，德拉吉表示，认为英国留在欧盟对各方都有利，但英国退欧对欧元区复苏的影响有限。预计在退欧公投举行前，市场将继续震荡。(完)