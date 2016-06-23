非传统货币政策有局限 不应实施过长--欧洲央行执委莫尔许

路透6月23日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许称，非传统货币政策的效果会随时间而递减并引发扭曲，所以如无必要不应该长时间维持。

“我们的政策框架要求我们，若无必要不应过长时间、过于频繁地使用非传统工具，”他在巴黎的一会议上表示，“欧洲央行不能，不会，也不需要超过这些限度。”

“非传统政策持续得越长，出现扭曲并削弱效果的可能性就越大，”他说，“因此当经济改善且通胀重回目标后，我们需要重新评估、调整并最终退出资产购买计划和其它非传统措施。”(完)