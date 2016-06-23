非传统货币政策有局限 不应实施过长--欧洲央行执委莫尔许

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月23日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许称，非传统货币政策的效果会随时间而递减并引发扭曲，所以如无必要不应该长时间维持。
“我们的政策框架要求我们，若无必要不应过长时间、过于频繁地使用非传统工具，”他在巴黎的一会议上表示，“欧洲央行不能，不会，也不需要超过这些限度。”
“非传统政策持续得越长，出现扭曲并削弱效果的可能性就越大，”他说，“因此当经济改善且通胀重回目标后，我们需要重新评估、调整并最终退出资产购买计划和其它非传统措施。”(完)
(编译 王洋; 审校 郑茵)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。