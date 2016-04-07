焦点：欧洲央行应对全球放缓的决心不改 但为行动力度设限

路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行决策者周四为央行未来的行动力度设限，他们表示，无计划采取“直升机撒钱”的方式来向经济注资，但仍有意采取更有节制的举措来应对全球成长放缓造成的冲击。

“我们没有考虑任何那样的举措。因此，不存在以任何形式实施此类政策的可能性，”欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲议会发表讲话时，对直接向欧元区居民发放现金的政策思路置评，部分人士认为，这是央行刺激经济的最后手段。

他的讲话与欧洲央行首席经济学家普雷特的观点如出一辙，这实际上为欧洲央行的行动力度设定了一个极限。不过，央行对推出一系列更有节制的举措，诸如延长购债计划等，仍持开放态度。

自中国经济成长开始放缓以来，欧元区的经济支柱德国等出口大国的前景日益黯淡。

为重振欧元区19国的经济，欧洲央行祭出了印钞购买公债和其他资产的刺激举措，其规模之大前所未见，另外，央行不久还将开始以负利率向银行提供贷款，以刺激银行增加放贷。

不过，尽管采取了上述举措，很多央行决策者仍然忧心忡忡，并不仅仅是因为全球经济前景黯淡。

欧洲央行总裁德拉吉周四在央行年度报告中写道，2016年仍是充满挑战的一年。美国联邦储备委员会(FED/美联储)决策者也对未来的不确定性抱有同样的担忧。

“我们面临全球经济前景的不确定性。我们面临持续的通胀下滑压力。我们面临未来欧洲将何去何从，及其应对进一步冲击的能力等问题，”他在报告中写道。

**决不低头**

德拉吉报告的悲观基调与美联储周三会议记录显示出的谨慎立场相互呼应。美联储3月会议记录显示，“决策者普遍认为，全球经济和金融发展继续给美国经济构成风险。”

德拉吉坚称，“欧洲央行不会向超低通胀低头”,这显示出央行将采取进一步行动的意愿。

普雷特周四表示，央行的行动可能包括，调整购债计划等。

但欧洲央行行动的自由度有限，因央行的所有决定都必须获得19个成员国央行总裁的支持，而这些决策者有时候并不是那么心甘情愿地配合。

欧洲央行管委会3月9-10日会议记录显示，尽管延长购债计划，扩大购债规模的决定获得了管委们的普遍支持，但仍有部分委员有保留意见。

会议记录显示，“尽管，总的来看，委员会普遍认同需要采取综合政策行动，但仍对拟议方案中的具体条款表达了不同的看法。”

以实施负利率为例，会议记录显示，“会上出现了对进一步下调本已为负的利率可能引发的不利副作用的担忧。进一步下调存款利率可能过度加大银行获利能力的压力。”

欧洲央行在3月会议上进一步下调了已经为负的存款利率，但央行内部的讨论显示，未来再降息的可能性不大。

尽管如此，管委会在会议记录中表示，不排除进一步降息的可能性，且普雷特坚称，央行准备在必要时采取进一步行动。

“如果经济真的遭受进一步冲击，央行可以根据我们面临的阻力，对政策举措进行再调整，”普雷特表示。(完)