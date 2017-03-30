独家：因公债收益率大涨 欧央行对再度调整政策信号较谨慎--消息

路透法兰克福3月29日 - 六名消息人士对路透称，欧洲央行(ECB)决策者对于在4月作出新的政策讯号调整较为谨慎，此前3月的小幅调整已令投资者不安，并引发了对于区内负债沉重的二线国家的借款成本或飙升的担忧。

这些消息人士都来自央行管理委员会内部或与之接近，其中一人甚至表示，欧洲央行3月9日的会议被市场过分解读了。

消息人士指出，当市场开始预期明年初会升息时，欧洲央行决策者急于安抚投资者，传递宽松货币政策远未结束的信号，这意味着6月前欧洲央行不会愿意调整政策信号。

在路透这篇文章刚刚发布后，欧元、欧元区公债收益率和银行类股纷纷下跌。

尽管当前公债收益率水平仍可接受，但进一步上涨将会带来问题，尤其是像意大利、西班牙和葡萄牙等国，它们的债务偿付还是主要成本，不断上升的收益率将抑制支出并阻碍经济成长。

由于欧元区经济处于近10年来最佳状态，且保守的决策者希望缩减刺激措施，欧洲央行在3月初稍稍调整政策指引，并放弃了随时准备动用所有可用工具的措辞。

但这一信息的影响与预期并不一样。

“我们希望传达尾部风险降低的意思，但市场认为这是向退出宽松迈出了一步，”一位消息人士称。“这一消息被过度解读了。”

的确，公债收益率之后大涨，投资者很快预期2018年第一季欧洲央行将升息，尽管决策者希望淡化这种预期，但却空费力气。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼的一席话，造成市场波动加剧。诺沃特尼公开讨论欧洲央行可能再度调整指引，暗示台面下在对一重大问题进行辩论--但消息人士们驳斥了这种臆测。

欧洲央行未予评论。

**恶梦**

有些人主张，由于经济已站稳脚步，就算欧洲央行持续资产购置计划，欧洲央行仍可尽速取消负利率政策，将存款利率上调至零。

“那将会是一场沟通恶梦，”一位消息人士说。“如果你要升息，你无法对外界沟通说它是一次性的，仅是让利率重返零水平，然后我们就停手。”

“市场将立刻预期新的利率路径，推升整个儿曲线大幅上升。”

另外，虽说银行业是负利率政策下的最大输家，但消息人士说，银行业已因今年收益率曲线趋陡而受惠，所以不需急着对其伸出援手。

欧元区通胀率上月触及2%，基本上实现了欧洲央行目标，但随着德国对宽松货币政策的批评火力升级，决策者也承受到一些压力。

“通胀目前已经触顶，而油价跌了10%，所以我们还不必太过担心通胀。”第三位消息人士说。

虽然消息人士承认经济基本面意外向好，但他们表示很难通过政策声明稿来沟通这一点，尤其，基本通胀并没有太多上升的迹象。(完)