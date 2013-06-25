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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 16:22 BJT

欧元区金融：欧洲央行距离退出宽松货币政策仍然遥远--央行执委科尔

欧洲央行本月稍早维持指标利率在0.5%的纪录低位不变，并称已讨论如果欧元区经济未能在今年稍晚走出衰退，其可能会采取的一系列其他政策选项。

科尔表示，如果物价稳定前景允许，该央行将以开放态度考量标准和非标准货币政策工具。(完) (编译 许娜; 审校 王洋)

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