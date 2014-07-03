欧元区金融：只有提高生产率才能促使央行结束低利率政策-ECB执委科尔

路透柏林7月3日 - 欧洲央行执委科尔周四称，结束当前低利率政策的唯一方式是，通过各成员国的继续改革和预算整固，重新提振欧元区的生产率。

科尔在德国保守派主办的一次经济会议上表示，各国政府不应把当前的低利率以及有利的市场人气视为“放弃财政紧缩路径的借口”。今日稍早，欧洲央行宣布保持利率在纪录低位。

相反，他们应该“加快改革步伐，以争取更多成长机会，”他补充说。

目前，欧洲各国就财政政策争论不休，科尔表示，从长期来看，经济成长和稳健的公共财政这两方面需要并重，缺一不可。

他指出，“各国政府必须继续努力，以恢复公共财政的弹性。”

“他们应坚持执行在新的欧盟财政框架下达成一致的财政目标，不要铤而走险，让财政目标的可信度受到损害。”

科尔指出，财政整固努力应集中在可能阻碍经济全面强劲成长的预算项目上，而改革的首要任务应该是消除过度监管，创建稳定的法规。

在谈到欧洲央行新推出的旨在刺激银行放贷的定向四年期贷款计划时科尔表示，欧洲央行有信心，有强健业务模型的银行能充分利用央行提供的所谓定向再融资操作(TLTRO)。