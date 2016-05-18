路透专访：欧洲央行至少到秋季前都应维持政策稳定--管委

路透法兰克福5月18日 - 欧洲央行(ECB)管委瓦西里奥斯卡斯周三表示，欧洲央行在秋季以前都不应讨论是否需要继续采取政策举措，并称该央行的政策弹药并未用尽。

瓦西里奥斯卡斯在接受路透专访时表示，必要时欧洲央行可能会买入新的资产类别。

“当前形势稳定，前景正面，”瓦西里奥斯卡斯表示。“所以如果你问我考虑夏季时采取什么举措，或许我的回答是：不行动。”

“我认为还是等到秋季，现在谈这个还太早，”他说。

瓦西里奥斯卡斯称，通胀率为负的情况可能还要持续几个月，到年底时才会稳稳回到正值区域，但趋势是正面的，所以欧洲央行现在应该侧重于实施已批准的措施。

欧洲央行已将存款利率降至负值，并购买1.7万亿欧元债券，其中主要是公债，以压低借款成本，促进经济增长，并刺激超低的通胀率上行。

不过瓦西里奥斯卡斯表示，如果有必要采取行动，欧洲央行有不少工具可以动用，甚至可以扩大至新的资产类别。

“我个人的看法是，如果有必要的话，我们可以考虑新的资产类别，”他表示，“我们在讨论评估类别时，最重要的是要看该渠道能否直接传导至实体经济层面。”

当被问及股市与房地产的购买是否具有此类直接传导效果，及是否列入考量时，他回答是。(完)